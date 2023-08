Nell’estate 2019, la Juventus e il Manchester United stavano trattando per uno scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Le due società erano pronte a chiudere ma l’argentino disse di no bloccando di fatto l’affare. A quel punto Lukaku lascio Manchester per andare all’Inter. Adesso il destino di Big Rom è legato di nuovo alla Juventus e ad uno scambio tra i bianconeri e il Chelsea con Dusan Vlahovic. Ma il serbo nella gara tra i bianconeri e il Real Madrid ha segnato esultando esattamente come ha fatto Dybala nel 2019. Allora l’argentino andò in rete contro la Triestina e mostrò la sua maglia numero 10.

Quattro anni dopo la scena si è ripetuta con il DV9 che ha mostrato il suo numero e la sua casacca bianconera. Il messaggio di Vlahovic sembra essere lo stesso di Dybala nel 2019, ovvero che la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino. Dunque, la dirigenza della Juventus e anche Lukaku sembrano essere avvertiti e chissà che la storia non finisca nello stesso modo di quattro anni fa.

Messaggi social

Dusan Vlahovic entra in campo a pochi minuti dalla fine della gara contro il Real Madrid e sigla la rete che consegna di fatto la vittoria alla Juventus. DV9 esulta mandano un messaggio chiaro ovvero che il bomber bianconero, al momento, è lui. Anche sui social il serbo ha rimarcato la che il numero 9 della Juventus è suo.

Vlahovic ha postato la foto della sua esultanza contro il Real e la didascalia che ha aggiunto è starà chiara il numero 9, l’emoji del Re e due pallini bianconeri. Dunque, il serbo marca il territorio nonostante le tante voci di mercato è quella volontà di Romelu Lukaku di sfilargli proprio la sua maglia. Adesso resterà da capire cosa vorrà fare la Juventus.

Infatti, il club bianconero, sui social, ha esaltato Vlahovic però le esigenze di bilancio non vanno trascurate come ha sottolineato lo stesso Giuntoli. Dunque, i prossimi giorni saranno decisivi per sapere cosa succederà sull’asse Londra - Torino.

La Juventus rientra in Italia

La Juventus ha concluso la sua tournée americana nel migliore dei modi portando a casa una bella vittoria contro il Real Madrid.

I bianconeri si sono imposti per 3-1 grazie ai gol di Moise Kean, Timothy Weah e Dusan Vlahovic. Adesso, la Juventus tornerà in Italia per riprendere il lavoro alla Continassa. I bianconeri, però, godranno di alcuni giorni di riposo e la ripresa è fissata per il 7 agosto. Dopodiché la Juventus avrà altri due impegni per mettere minuti nelle gambe in vista della gara di campionato contro l’Udinese. Il primo appuntamento sarà quello del 9 agosto in cui si giocherà all’Allianz Stadium una sfida in famiglia. Mentre il 12 agosto la Juventus sarà a Cesena per sfida l’Atalanta.