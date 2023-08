In questi giorni, sui media sportivi, si continua a parlare di uno scambio tra la Juventus e il Chelsea tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. I due club sarebbero al lavoro per trovare un’intesa sul conguaglio economico. Ma nelle ultime ore, la trattativa avrebbe un po’ rallentato.

Di questo ha parlato su Twitter il giornalista Paolo Paganini: “Il serbo sembra essere più vicino a restare piuttosto che andare al Chelsea, con Lukaku verso l’Arabia”.

Mercato in una fase di stallo

In queste settimane, il mercato della Juventus vivrebbe una fase di stallo e per il momento né in entrata né in uscita si segnalano movimenti di una certa rilevanza.

Il club bianconero, intanto, starebbe mantenendo vivi i contatti con il Chelsea per Dusan Vlahovic. La volontà delle due società sarebbe quella di provare a mettere in piedi uno scambio tra io serbo e Romelu Lukaku. La Juventus, però, vorrebbe anche un conguaglio economico, da momento che il bomber serbo avrebbe una valutazione superiore rispetto al belga.

Il nodo di questa trattativa potrebbe essere la volontà di Dusan Vlahovic, il quale vorrebbe restare a Torino e questo potrebbe essere lo scoglio più grande. Il serbo, il 3 agosto nel match contro il Real Madrid, ha ritrovato il gol e sembra in fase di recupero dalla pubalgia.

Vlahovic, in queste settimane in America, ha lavorato spesso a parte e ha seguito un programma personalizzato per evitare sovraccarichi.

Adesso il suo obiettivo sarebbe quello di essere al top per l’inizio del campionato.

Allegri parla di Vlahovic

Massimiliano Allegri, in queste prime settimane di preparazione, non ha potuto contare molto spesso su Dusan Vlahovic. Ma negli ultimi giorni della tournée americana, il centravanti è tornato il gruppo. Tanto che Allegri ha deciso di portarlo in panchina nella gara amichevole a Orlando contro il Real Madrid.

A tal proposito l'allenatore ha spiegato: “Prima della partita abbiamo deciso insieme che sarebbe venuto in panchina e avrebbe giocato una quindicina di minuti. Dusan non era molto convinto, invece è stato utile”. Il giocatore infatti è anche andato in gol, mostrando peraltro la propria maglia numero 9 durante l'esultanza.

Per il momento, insomma, Allegri punta su Dusan Vlahovic ma anche lui è in attesa di capire come evolverà la situazione tra la Juventus e il Chelsea e se lo scambio con Lukaku si farà o meno.