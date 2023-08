L'Inter ha dovuto fare qualche sacrificio sul mercato in uscita in questa sessione rispetto all'anno scorso, quando sono rimasti tutti i big. Sono andati via, infatti, André Onana e Marcelo Brozovic, ceduti rispettivamente a Manchester United e Al-Nassr, senza dimenticare gli addii di Milan Skriniar e Edin Dzeko, in scadenza di contratto, oltre a Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo l'annata in prestito.

Potrebbe non essere finita qui, però, visto che Nicolò Barella sarebbe nel mirino del Paris Saint-Germain. I parigini cercano innesti di livello in mezzo al campo e l'italiano sarebbe perfetto per gli schemi di Luis Enrique.

Il Torino, invece, è alla ricerca di rinforzi per l'attacco da regalare a Ivan Juric. I granata hanno sondato diverse piste senza successo, e per questo motivo adesso avrebbero messo gli occhi su Musa Barrow. L'attaccante sembrerebbe essere in rotta con Thiago Motta e questo faciliterebbe una eventuale trattativa.

Psg su Barella

In casa Paris Saint-Germain il clima non è dei più sereni, con Luis Enrique che avrebbe perfino minacciato le dimissioni qualora non dovesse esserci una svolta sul mercato per rinforzare la rosa a sua disposizione. I parigini, per questo motivo, avrebbero messo gli occhi su Nicolò Barella, per alzare il livello in mezzo al campo.

Il centrocampista italiano è un simbolo dell'Inter, con i nerazzurri che non vorrebbero privarsene, essendo considerato un simbolo dell'interismo.

Inoltre, da quest'anno sarà vice-capitano alle spalle di Lautaro Martinez. Barella ha fatto un ulteriore salto di qualità lo scorso anno, mettendo a segno 6 reti e collezionando altrettanti assist in 35 partite di campionato.

La trattativa non sarebbe semplice e servirebbe un'offerta fuori mercato per convincere l'Inter a privarsi di Barella.

Per sedersi al tavolo delle trattive servirà un'offerta superiore agli 80 milioni di euro, che permetterebbe alla società nerazzurra di rinforzarsi in ogni reparto, sia tra i pali che in attacco.

Non è da escludere neanche che possa essere imbastito uno scambio con Gigio Donnarumma con un conguaglio sui 40-50 milioni di euro a favore dell'Inter.

Qualche giorno fa si è anche parlato di un presunto interesse di diverse squadre arabe per Nicolò Barella.

Torino su Barrow

Il Torino è alla ricerca di un attaccante e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Musa Barrow. Il gambiano è in rotta con il Bologna, con Thiago Motta che lo avrebbe messo ai margini: ciò potrebbe facilitare una trattativa tra le due società.

La valutazione sfiora i 10 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio con Demba Seck, con un conguaglio tra i 3 e i 4 milioni di euro a favore dei granata. Barrow piace a Juric perché può giocare sia da punta che da esterno d'attacco, dando diverse soluzioni tattiche.