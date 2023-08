La Juventus vuole puntellare le corsie esterne, fondamentali per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. L'obiettivo del club bianconero è di regalare al tecnico delle alternative di grande spessore ai vari Kostic e Weah.

Juve, idee Lucas Vazquez e Mendy per le fasce laterali

In attesa di scoprire il futuro di Carlos Augusto del Monza, seguito anche dall'Inter, la Vecchia Signora starebbe valutando le possibili alternative. Tra i profili seguiti spunta anche quello di Lucas Vazquez, esperto jolly in forza al Real Madrid. L'esterno spagnolo potrebbero però lasciare i Blancos per giocare con maggiore continuità e per questo starebbe meditando l'addio.

Oltre al classe 91, il club bianconero guarda con grande interesse anche ad un altro esterno dei Merengues ovvero Ferland Mendy, che ha perso posizioni nelle rotazioni di mister Carlo Ancelotti. Per questo, l'esterno francese potrebbe decidere di cambiare aria per ritornare protagonista in altro top club europeo. La Juventus starebbe pensando ad imbastire una trattativa con il Real che però vorrebbe monetizzare dalle cessioni dei calciatori in uscita per poi dare l'assalto definitivo a Kylian Mbappè, obiettivo numero per rinforzare il reparto offensivo.

Gli arrivi di nuovi esterni offensivi metterebbe in bilico le posizioni di Alex Sandro e Andrea Cambiaso che andrebbero ad aggiungersi a quella di Luca Pellegrini, conteso da Nizza, Lazio e Milan.

Juve, difficile l'arrivo di Kessie: i bianconeri monitorano Diarra

Oltre a rinforzare le corsie esterne, la Juventus vorrebbe aumentare il tasso tecnico e la fisicità in mezzo al campo, in attesa del rientro a pieno regime di Paul Pogba. Viste le enormi difficoltà nell'arrivare a Frank Kessie, il club bianconero sta valutando delle possibili alternative al centrocampista ivoriano.

Tra queste spunta anche il profilo di Habib Diarra, talentuoso centrocampista francese che nella passata stagione si è messo in luce con la maglia dello Strasburgo in Ligue 1. Il 19enne centrocampista è già nel mirino di diversi club europei come la Juventus che però dovrebbe battere la concorrenza del Chelsea, molto interessato al classe 2004.

Oltre Diarra, la Vecchia Signora continua a tenere d'occhio la situazione di Koopmeiners, seguito da diverse società come Liverpool e Napoli. Dopo la cessione di Hojlund, l'Atalanta non ha alcuna intenzione di cedere un altro gioiello della rosa di Gasperini e solo un'offerta monstre attorno ai 50 milioni di euro potrebbe far cadere le certezze del club bergamasco.

Intanto, la Juve pensa anche alle uscite con Denis Zakaria nel mirino del Monaco, e Fabio Miretti seguito da Salernitana e Genoa.