Secondo le ultime di mercato la Juventus sarebbe disposta a cedere Filip Kostic, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e Moise Kean, centravanti che piacerebbe al Milan e valutato dai bianconeri 30 milioni di euro. Inoltre il club piemontese potrebbe dover rinunciare a Domenico Berardi, esterno offensivo che sarebbe stato tolto dal mercato dal Sassuolo.

Juventus, i bianconeri potrebbero cedere Kostic e Kean ma valuterebbero il serbo 20 milioni e l'italiano 30 milioni

La nuova politica gestionale della Juventus imporrebbe ai dirigenti bianconeri di considerare praticamente ogni calciatore nella rosa cedibile e seguendo questo input, gli ultimi giorni di mercato potrebbero prevedere l'uscita dalla Continassa di altri elementi.

Tra questi, spunterebbero i nomi di Filip Kostic e Moise Kean: per quanto concerne Kostic, l'esterno serbo sarebbe retrocesso nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, che dopo aver testato nella fase di preparazione estiva Andrea Cambiaso ad oggi lo preferirebbe al serbo.

Ecco perché la Juventus starebbe aprendo dei tavoli di trattativa con Wolfsburg e Nottingham Forest per cedere Kostic, che dai bianconeri verrebbe valutato 20 milioni di euro. Discorso simile varrebbe per Kean: il centravanti azzurro avrebbe attratto le attenzioni del Milan, che vorrebbe regalare in extremis un attaccante a Stefano Pioli. Il club rossonero si sarebbe dunque messo in contatto con la Juve chiedendo il calciatore classe 2000 in prestito, opzione che Giuntoli & co avrebbero però rinviato al mittente specificando che l'eventuale uscita di Kean potrebbe avvenire solo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, Berardi sarebbe stato tolto dal mercato dal Sassuolo, i bianconeri potrebbero cambiare strategia ed andare sul centrocampista

Se la Juventus dovesse dunque aumentare il proprio bottino con entrambe o solo una delle due cessioni succitate, avrebbe poi ulteriore liquidità per andare sul mercato e concludere un colpo che però potrebbe non riguardare più la persona di Domenico Berardi.

L'esterno italiano attualmente in forza al Sassuolo, secondo le ultime breaking news, sarebbe stato tolto dal mercato e dovrebbe quindi rimanere a disposizione del tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi.

Di conseguenza la Juventus potrebbe dirottare parte dei soldi a disposizione per acquisire il centrocampista che Allegri chiederebbe da tempo con il nome di Habid Diarra sempre in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli. Il ds bianconero starebbe dunque contrattando per il giovane mediano la cui valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.