La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo profilo per provare a rinforzare la difesa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello del difensore Axel Tuanzebe, che attualmente sarebbe svincolato e dunque disponibile a parametro zero, in linea con la politica di autofinanziamento del club nerazzurro, che potrebbe avviare le trattative con gli agenti del giocatore nelle prossime ore di calciomercato.

L'idea dell'Inter per la difesa: piace Axel Tuanzebe a parametro zero

Il difensore di nazionalità inglese ha già avuto esperienze in club come Manchester United ed Aston Villa, con un breve passaggio anche in Italia, sponda Napoli, dove però non è mai stato considerato per i ranghi della prima squadra.

Ora la situazione è molto differente, con il giocatore maturato e pronto per essere ingaggiato da un grande club, come potrebbe essere appunto l'Inter, che starebbe cercando di aprire il discorso con i procuratori del giocatore al fine di definire una base di trattativa per un'eventuale ingaggio del calciatore.

Molto si svilupperà nelle prossime settimane di calciomercato, con la dirigenza nerazzurra che sembrerebbe però intenzionata a regalare a Simone Inzaghi un ulteriore rinforzo per il reparto difensivo.

La situazione dell'Inter in difesa

Per quanto concerne la difesa, i nerazzurri hanno ingaggiato nei primi giorni di mercato il difensore destro Yann Aurel Bisseck, arrivato per una cifra vicina ai 7 milioni di euro dall'Aarhus; inoltre è stato riscattato il cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio, con il versamento di circa 4 milioni di euro nelle casse del club biancoceleste, come pattuito in fase di prestito con diritto di riscatto nella scorsa stagione, al momento del passaggio del difensore italiano in nerazzurro.

In difesa è stato confermato anche Alessandro Bastoni, il cui contratto è stato prolungato fino al 2028, con uno stipendio del calciatore che arriverà gradualmente a circa 5,5 milioni di euro a stagione; anche Matteo Darmian ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2024, con una opzione automatica di rinnovo per un'ulteriore stagione a circa 2,5 milioni di euro annui di stipendio.

Per quanto riguarda la difesa della porta, la dirigenza nerazzurra ha scelto di sacrificare sul mercato Andrè Onana, ricavando circa 55 milioni di euro dalla sua cessione al Manchester United e facendo così una grande plusvalenza sul giocatore che era arrivato solo lo scorso anno a parametro zero dopo la sua esperienza con l'Ajax e la faccenda della squalifica per doping; in porta, in questa stagione, il titolare sarà il nuovo acquisto Yan Sommer, arrivato per circa 6 milioni di euro di clausola rescissoria dal Bayern Monaco.