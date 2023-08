La Juventus mantiene viva la speranza di acquisire Domenico Berardi dal Sassuolo nonostante il quadro delle trattative sembri essere intricato, dopo che il dirigente neroverde Giovanni Carnevali lo ha tolto dal mercato.

Secondo quanto riportato da "La Stampa", il club bianconero nutre ancora un forte interesse per il talentuoso attaccante classe 1994. Tuttavia, le possibilità di un trasferimento sono tutt'altro che elevate e dipendono dalle condizioni che si andranno a verificare nei prossimi giorni di mercato.

Domenico Berardi dovrebbe essere convocato per il match fra il Sassuolo e il Napoli

Un segnale che sembra suggerire un ulteriore allungamento dei tempi della trattativa è il fatto che Berardi dovrebbe far parte dei convocati per la prossima partita del Sassuolo contro il Napoli.

L'ipotesi che il giocatore scenda in campo nella seconda giornata di campionato potrebbe rappresentare un segnale della sua permanenza al Sassuolo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dalla sede della società bianconera non giungono segnali di una svolta imminente, suggerendo che la situazione potrebbe non cambiare rapidamente.

Con il termine del periodo di calciomercato che si avvicina rapidamente, Domenico Berardi sembra essere sempre più cosciente che le probabilità di rimanere al Sassuolo sono maggiori rispetto a quelle di un trasferimento alla Juventus.

Ma non è comunque da escludere un tentativo dei bianconeri negli ultimi giorni di mercato.

Le dichiarazioni di Carnevali di qualche giorno fa su Berardi

Le indiscrezioni di mercato riguardo al possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Juventus sono state bruscamente interrotte sabato scorso da Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo.

In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, infatti Carnevali ha rivelato che il giocatore non lascerà la società emiliana: in particolare il dirigente ha spiegato che inizialmente c'era stato un interesse da parte della Juventus per Berardi e una sorta di principio di trattativa. Tuttavia, con il passare del tempo, questa possibilità si è affievolita.

Il dirigente sassolese ha chiarito che era stato comunicato a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, come scadenza per la trattativa la data del 17 agosto. Tale deadline era stata imposta dal Sassuolo in modo da avere poi il tempo necessario per individuare un sostituto adeguato per Berardi, nel caso in cui il trasferimento si fosse definito.