La Juventus è attesa dagli ultimi giorni di Calciomercato estivo. Tanto lavoro per la società bianconera ma possibili partenze ed acquisti, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino in prestito come Miretti e Soulé. Si valutano però anche partenze a titolo definitivo, ci si riferisce a Weston McKennie e a Moise Kean. La punta è attesa dal definitivo salto di qualità in questa stagione e la volontà di Massimiliano Allegri sarebbe quella di confermarlo. Come però dichiarato da Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione da nuovo Football Director della società bianconera sarà importante la sostenibilità e quindi se dovessero arrivare offerte importanti per gran parte dei giocatori della rosa bianconera saranno valutate.

Nel caso di Moise Kean la valutazione di mercato del giocatore è di 40 milioni di euro. Una somma che attualmente nessuna società avrebbe offerto alla Juventus, si era parlato del Fulham ma le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società inglese stia valutando l'acquisto di Duvan Zapata. Kean piace anche al Milan che però vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore Kean potrebbe lasciare la Juventus per 40 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuterebbe offerte da 40 milioni di euro per Moise Kean. Il giocatore italiano è cresciuto molto nell'ultima stagione e anche durante la preparazione estiva ha dato segnali importanti di miglioramento.

Allegri ha fiducia in Kean e vorrebbe la sua permanenza a meno che arrivi un'offerta da 40 milioni di euro. In tal caso sarebbe valutata, come sostituto si parla del possibile ritorno a Torino di Alvaro Morata. Non arriverà Romelu Lukaku dopo essere stato vicino all’approdo alla Juventus nello scambio di mercato che avrebbe portato Vlahovic al Chelsea con 40 milioni di euro a favore della società bianconera.

Il giocatore belga sarebbe vicino al trasferimento in prestito alla Roma con parte dell’ingaggio pagato dalla società romana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire altre cessioni, come già anticipato ad inizio articolo. Se dovesse partire Weston McKennie potrebbe arrivare un centrocampista. Piace Habib Diarra dello Strasburgo, valutato dalla società francese circa 20 milioni di euro.

Da valutare anche il futuro professionale di Fabio Miretti, che potrebbe lasciare in prestito, e di Matias Soulé. L'argentino potrebbe partire anche a titolo definitivo se dovesse arrivare un'offerta da 15 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore difensivo, potrebbe arrivare un'alternativa a Weah sulla fascia destra.