La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha abbondanza soprattutto a centrocampo. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera soprattutto in prestito, ci si riferisce a Fabio Miretti oltre a Nicolussi Caviglia, sarebbe vicino alla cessione a titolo definitivo Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Monaco per circa 20 milioni di euro. Se dovessero definirsi queste cessioni la società bianconera potrebbe acquistare almeno un centrocampista. Sfumato Franck Kessié la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Ryan Gravenberch, già vicino alla Juventus prima del trasferimento al Bayern Monaco.

Nella società tedesca ha raccolto poco minutaggio, per questo accetterebbe un'eventuale nuova esperienza professionale in prestito alla Juventus dove avrebbe maggiori possibilità per giocare. Fra l'altro può essere schierato davanti alla difesa ma anche da mezzala. Si parla di un suo possibile approdo nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore Gravenberch potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'arrivo di Gravenberch. Il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera una volta definite delle cessioni. Zakaria è vicino al Monaco, Miretti e Nicolussi Caviglia potrebbero trasferirsi alla Salernitana, partenze che agevolerebbero l'arrivo del centrocampista che era stato vicino alla Juventus prima di accettare il trasferimento al Bayern Monaco.

Si parla di prestito con diritto di riscatto alla società bianconera. Non è da scartare la possibilità che Gravenberch venga inserito in una possibile trattativa di mercato che agevolerebbe il trasferimento di Dusan Vlahovic al Bayern Monaco. Il giocatore bianconero sarebbe uno dei nomi seguiti dalla società tedesca per rinforzare il settore avanzato considerato che Harry Kane sarebbe sempre più vicino alla permanenza al Tottenham.

Con la possibile cessione di Vlahovic al Bayern Monaco la Juventus andrebbe ad acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea. Il giocatore belga avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di 8 milioni di euro a stagione per tre stagioni. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri nomi per il centrocampo. A tal riguardo sfumato Kessié, oltre a Gravenberch si valuta anche l'arrivo di Rodrigo De Paul, giocatore che piace a Massimiliano Allegri. L'Atletico Madrid potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.