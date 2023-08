Le ultime notizie di mercato vorrebbero la Juventus pronta a cedere Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni di euro, cifra che poi i bianconeri potrebbero usare per tentare l'assalto a Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Dei movimenti di mercato della società bianconera ha inoltre detto la propria opinione su Tmw il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini.

Juventus, Gravenberch potrebbe tornare di moda alla Continassa ma prima servirebbe una cessione

La Juventus starebbe cercando di cedere Denis Zakaria, centrocampista considerato in esubero che piacerebbe al Monaco.

Qualora le due società riuscissero a chiudere la trattative, nelle casse del club bianco entrerebbero circa 20 milioni di euro, cifra che il ds Cristiano Giuntoli potrebbero poi riutilizzare per sedersi a tavolino con il Bayern Monaco per il profilo di Ryan Gravenberch. Il mediano olandese classe 2002 era stato già accostato alla Juventus la scorsa annata, ma con un blitz improvviso la società tedesca riuscì ad anticipare i bianconeri strappandolo dall'Ajax per 18.5 milioni di euro. Gravenberch, dopo un'annata che lo ha visto protagonista in Bundesliga solo per 559' minuti di gioco effettivi, ora però avrebbe palesato la propria volontà di giocare con continuità e da questo desiderio, la Juventus vorrebbe allestire una trattativa.

Il Bayern dal canto suo, valuterebbe Gravenberch circa 30 milioni di euro, una cifra spendibile per un calciatore che a maggio compirà solo 22 anni. Come alternativa per il centrocampo, la Juventus valuterebbe comunque altri profili come ad esempio quello di Thomas Partey: il mediano dell'Arsenal sarebbe considerato dal tecnico Mikel Arteta uno di quei calciatori cedibili ed il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo per la Juve resterebbe sempre valida l'opzione più economica che avrebbe il nome di Habib Diarra, giovane centrocampista dello Strasburgo che i francesi lascerebbero partire per una somma vicina ai 10 milioni di euro.

Ceccarini: 'Juve e Monaco d'accordo per Zakaria. Vlahovic? Giuntoli vuole Lukaku più 40 milioni di euro'

A conferma della possibile uscita di Zakaria dalla Juventus ha detto la propria opinione su Tmw anche il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. "La Juve ha raggiunto l’accordo con il Monaco per Zakaria. Ora si aspetta la decisione finale del giocatore. L’operazione è da 20 milioni di euro più bonus". Ceccarini ha poi svelato nuovi retroscena per quanto concerne il possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic: "Vlahovic? la Juventus per farlo partire in direzione Chelsea vuole almeno 40 milioni di euro più Lukaku. In settimana riprenderanno i contatti con il club inglese".