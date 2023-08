Secondo voci provenienti dall'estero, i dirigenti di Al-Ettifaq avrebbero avviato delle trattative per valutare la disponibilità della Juventus a cedere Filip Kostic. In risposta, sembra che la Juventus sia disponibile a valutare offerte intorno ai 15 milioni di euro per il giocatore, che ha dimostrato le sue abilità sia nel settore avanzato che in difesa durante il suo periodo in Italia.

La possibilità di una cessione di Kostic potrebbe avere un impatto notevole sulla strategia della Juventus per la prossima stagione. Il calciatore della nazionale della Serbia è stato una figura importante nella formazione titolare, contribuendo con le sue qualità sia nella creazione di occasioni da gol che nel lavoro difensivo.

Tuttavia, l'offerta da parte di Al-Ettifaq potrebbe fornire alla Juventus i fondi necessari per affrontare trattative di mercato e per rinforzare altre ruoli.

Il giocatore Kostic potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita: piace all'Al-Ettifaq

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Filip Kostic. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse dell'Al-Ettifaq, società dell'Arabia Saudita che è pronta ad investire 15 milioni di euro per il cartellino del nazionale della Serbia ed ad offrirgli un contratto importante. Una cessione che sarebbe agevolata dalla Juventus, che in tal caso non lascerebbe partire Samuel Iling-Junior, che piace a diverse società inglesi. L'eventuale cessione di Kostic potrebbe agevolare l'arrivo di Domenico Berardi.

A confermare questo, diversi giornali sportivi che parlano di un Sassuolo che sarebbe pronto a lasciar partire la punta di fascia per circa 30 milioni di euro. Somma che difficilmente la Juventus spenderà, ma potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'investimento per il giocatore.

La Juve starebbe lavorando all'acquisto di Berardi

Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ha condiviso le due notizie in merito dell'attuale situazione Berardi tramite il suo account Twitter. Accomando ha rivelato che la Juventus ha un'intesa di massima con Berardi per un contratto triennale dal valore di circa 3.5 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, le trattative con il Sassuolo stanno rivelando un divario più ampio. Il club emiliano sta mantenendo la sua richiesta di 30 milioni di euro per la cessione del giocatore, un prezzo che potrebbe diminuire se fosse coinvolta una contropartita tecnica nella trattativa.

La notizia dell'interesse del Sassuolo per Soulé, suggerisce che la società bianconera potrebbe essere interessata ad un'intesa che includa un giocatore in cambio di una somma inferiore per il giocatore della nazionale italiana.