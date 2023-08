L'Inter valuta le ultime operazioni di mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata un'accelerata per Benjamin Pavard del Bayern Monaco che con i bavaresi ha un contratto in scadenza nel 2024. In attacco, anche se dovesse rimanere Joaquin Correa, potrebbe ritornare Alexis Sanchez mentre per il futuro interesserebbero le prestazioni di Karim Konatè del Salisburgo.

Individuato l'erede di Milan Skriniar

L'Inter si è mossa ufficialmente per Bejamin Pavard. Il difensore sarebbe congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi che potrebbe collocarlo sul centro destra ma anche a tutta fascia.

Il club tedesco chiederebbe circa 35 milioni di euro mentre i nerazzurri avrebbero proposto circa 20 milioni di euro più bonus. Per abbassare le pretese economiche del Bayern Monaco, Marotta e Piero Ausilio vorrebbero far leva sulla volontà di lasciare il club che il calciatore ha espresso già nelle scorse settimane.

Restano nei radar nerazzurri anche altri profili come Trevoh Chalobah del Chelsea e Japhet Tanganga del Tottenham. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbero essere prelevati in prestito con diritto di riscatto.

Inter: viva la pista che porta al ritorno di Alexis Sanchez

Per quanto riguarda l'attacco, dopo l'arrivo di Marko Arnautovic, potrebbe essere fatto un tentativo diretto per Alexis Sanchez.

Il cileno ritornerebbe volentieri a Milano dopo l'esperienza vissuta nel Marsiglia. Il calciatore potrebbe essere ingaggiato anche se dovesse rimanere alla Pinetina Joaquin Correa. L'argentino sarebbe in uscita e interesserebbe in Turchia, destinazione a lui poco gradita. La valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. Su Sanchez ci sarebbe però anche il Santos, che si sarebbe mosso per portarlo in Brasile.

Karim Konatè possibile rinforzo per il futuro

L'Inter pensa anche al futuro ed avrebbe già monitorato Karim Konatè del Salisburgo. Il calciatore si è messo in mostra proprio durante l'amichevole giocata tra le due squadre nella scorsa settimana. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 8 milioni di euro e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nella prossima sessione di mercato per garantirgli nel frattempo di giocare in Austria con maggiore continuità.

Non dovrebbe infine restare a Milano, invece, Sebastiano Esposito. Il talento campano giocherà nella Sampdoria di Andrea Pirlo, club in cui si è trasferito anche il portiere Stankovic.