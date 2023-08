Secondo le ultime notizie, Paul Pogba starebbe bruciando le tappe, recuperando con anticipo dall'ultimo infortunio e puntando all'esordio in campionato con la Juventus per la partita contro il Bologna. Del centrocampista francese hanno inoltre parlato ai microfoni della trasmissione Calcio Totale l'ex calciatore della Juve Angelo Di Livio e il giornalista Domenico Marocchino.

Juventus, Pogba starebbe puntando all'esordio stagionale nella partita di campionato contro il Bologna

Il recupero di Paul Pogba, dopo l'ennesimo stop per un infortunio al quadricipite destro accusato dal francese in fase di preparazione, starebbe volgendo al termine nel migliore dei modi.

Solo una settimana fa alla Continassa filtrava pessimismo per il possibile rientro in pianta stabile del centrocampista, che in questi ultimi giorni però starebbe bruciando le tappe, aumentando i carichi di lavoro senza risentirne eccessivamente. Il rientro di Pogba, che era stimato per le ultime giornate di settembre, potrebbe dunque essere anticipato alla seconda di campionato, quando la Juventus affronterà tra le mura amiche il Bologna di Thiago Motta.

Pogba, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe comunque essere convocato da Massimiliano Allegri per l'esordio di domenica sera contro, l'Udinese ma difficilmente il francese avrebbe chance di scendere in campo.

Juventus, Di Livio: "Il club bianconero dovrebbe fare chiarezza su Pogba, è un giocatore che rappresenta un problema"

Della Juventus e di Paul Pogba ha parlato anche Angelo Di Livio. L'ex calciatore bianconero, intervistato ai microfoni della trasmissione Calcio Totale, ha detto del francese: "Secondo me la Juventus deve fare chiarezza su Pogba che sta ancora male ed è un problema perché l'ingaggio è alto, il giocatore non è a disposizione ed è un problema per le casse della Juve che sta vendendo molto bene, sta cercando di risparmiare, ma qui stiamo parlando di un giocatore che non ha giocato mai e per me è un problema".

Di Livio, restando in tema Juventus, ha poi parlato delle esigenze che i bianconeri avrebbero per tornare in auge, sottolineando come ad Allegri servirebbero un difensore e un centrocampista forti, specie dopo l'uscita di Rovella alla Lazio.

Infine, anche il giornalista Domenico Marocchino ha parlato a Calcio Totale di Paul Pogba e della sua attuale situazione alla Juventus: "Pogba?

È un problema, onestamente non riesco a capacitarmi come possa infortunarsi ancora e ancora e quali certezza possa dare. Anche chi lo acquista, acquista un giocatore che negli ultimi due anni non ha mai giocato e non è nemmeno facile venderlo".