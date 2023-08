L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa sul mercato per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. La società nerazzurra vuole in primis concludere l'affare Benjamin Pavard, che arriverà dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus, dopodiché si dedicherà al reparto avanzato. Ovviamente, tutto dipenderà dall'uscita di Joaquin Correa che non rientra nei piani di Simone Inzaghi, come dimostra il fatto che sia rimasto in panchina contro il Monza nell'anticipo di campionato sabato scorso. Il club meneghino non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe sondato il terreno con diversi nomi, tra questi ci sarebbe anche Luka Jovic, che alla Fiorentina è finito ai margini dopo l'arrivo di Beltran e Nzola.

Uno dei giocatori che ha caratterizzato questa sessione di mercato è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco sembrava destinato a dire addio al Napoli per andare in Arabia, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno del prossimo anno, sembrava scontato, ma occhio all'inserimento degli ultimi giorni del Manchester City che starebbe pensando a lui dopo l'infortunio di De Bruyne.

Inter su Jovic

L'Inter si sta guardando intorno per capire come rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. Si è parlato molto del ritorno di Alexis Sanchez come potenziale sostituto di Joaquin Correa, ma il Nino Maravilla non sembra essere l'unico sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.

Negli ultimi giorni, infatti, sarebbe stato fatto un sondaggio per Luka Jovic.

Il centravanti serbo non è intoccabile per la Fiorentina, che ha ceduto anche Cabral al Benfica e ha preso Nzola e Beltran in quel ruolo. La trattativa tra i due club non è ancora partita, ma potrebbero esserci dei contatti nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell'affare.

Non è da escludere che le due società possano anche intavolare uno scambio alla pari con Jovic in direzione Milano, mentre a Firenze andrebbe Joaquin Correa, valutando i due cartellini tra i 10 e i 15 milioni di euro. In questo modo, i viola realizzerebbero una plusvalenza, avendo preso il serbo a zero, mentre i nerazzurri non farebbero minusvalenza.

Manchester City su Zielinski

Il Manchester City starebbe pensando a Piotr Zielinski per rinforzare il centrocampo dopo l'infortunio subito da Kevin De Bruyne. Gli inglesi hanno già chiuso per Paquetà (in gol contro il Chelsea sabato), ma possono puntare anche su un profilo dalle caratteristiche diverse e il polacco risponderebbe a queste esigenze. Il Napoli non chiude a priori alla cessione, anche perché non è ancora arrivato il rinnovo di contratto, ma ha già fatto sapere ai Citiziens di essere disposto a trattare per offerte superiori ai 25 milioni di euro più bonus.