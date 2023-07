La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe lavorando sul mercato per un possibile ritorno e il nome caldo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Alexis Sanchez, ex attaccante dell'Olympique Marsiglia adesso svincolato; i nerazzurri avrebbero pensato al bomber cileno come rinforzo per la fase offensiva considerata ancora troppo leggera a livello di potenziali marcature.

L'idea dell'Inter: il ritorno di Alexis Sanchez

Nelle ultime ore la notizia si sarebbe diffusa a livello internazionale in quanto il giocatore cileno non avrebbe trovato l'accordo per un rinnovo contrattuale con l'Olympique Marsiglia ed è dunque acquisibile a parametro zero, con l'Inter che starebbe seriamente riflettendo su un suo ritorno in nerazzurro.

Il giocatore cileno avrebbe già ricevuto il benestare da parte di Simone Inzaghi, nelle prossime ore si potrebbero dunque aprire i colloqui con i suoi agenti.

La situazione dell'attacco dell'Inter

Il presunto tradimento di Romelu Lukaku, che avrebbe deciso di aprire un tavolo di trattative con gli emissari della Juventus, avrebbe portato nelle scorse settimane la dirigenza dell'Inter a frenare le trattative con il Chelsea per un possibile ritorno del bomber belga a Milano.

La rinuncia all'ex Manchester United ha portato i nerazzurri a guardare sulla scena internazionale alla ricerca di un nuovo attaccante, ecco che in queste ore sembrerebbe figurare in pole position l'attaccante statunitense Folarin Balogun, il cui cartellino viene valutato dall'Arsenal circa 40 milioni di euro.

Negli scorsi giorni è arrivato ad Appiano Gentile il nuovo acquisto Marcus Thuram, che dopo il mancato rinnovo del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga è passato a parametro zero in nerazzurro con un contratto di 6 milioni di euro l'anno di ingaggio per le prossime cinque stagioni.

Nel contratto dell'attaccante francese la dirigenza nerazzurra ha voluto inserire una clausola di risoluzione di circa 95 milioni di euro per tutelarsi da eventuali assalti futuri al nuovo bomber che in questa stagione affiancherà probabilmente Lautaro Martinez come titolare del reparto offensivo.

Il mancato arrivo di Lukaku ha costretto la dirigenza a rivedere anche la posizione di Joacquin Correa: per l'attaccante argentino non sono arrivate offerte significative, in aggiunta il reparto appare troppo leggero ad oggi per pensare ad un'altra partenza, da qui la decisione del club che al momento sarebbe orientato a trattenere l'ex attaccante della Lazio.