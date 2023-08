Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno, intervenuto a Tuttojuve.com, ha rivelato che Massimiliano Allegri potrebbe concludere la stagione 2023-2024 con la Juventus per poi lasciare e cercare nuove esperienze, magari all'estero.

Di Allegri ha parlato anche Giovanni Galeone che, conoscendolo bene, ha affermato di averlo visto in forma durante la prima uscita in campionato della Juventus. Infine il giornalista Luca Marchetti ha puntualizzato che Allegri, volenti o nolenti, resta comunque un grande allenatore.

Juve, Spinelli sul futuro di Allegri: 'A fine stagione andrà via'

"Allegri vuole il riscatto, poi andrà via". È quanto affermato da Aldo Spinelli, il quale ha anticipato quello che potrebbe essere il futuro dell'attuale tecnico della Juventus.

Spinelli ha poi specificato: "Allegri vuole il riscatto dopo un anno tremendamente complicato, poi a fine stagione andrà via in Arabia, in America o dove sarà richiesto. Quest'estate ha ricevuto delle offerte, ma lui è sempre stato determinato a restare per dimostrare il suo valore".

L'ex presidente del Livorno ha poi parlato della partita vinta in trasferta dalla Juventus per 3-0 contro l'Udinese, asserendo di aver visto la formazione di Allegri in grande spolvero e pronta per una stagione di ripartenza.

Secondo Spinelli, infatti, la Juventus a Udine ha giocato un calcio di livello contro una squadra, quella guidata da Sottil, difficile da affrontare.

Juventus, Galeone: 'Allegri si è presentato sereno e in gran forma fisica'

Di Massimiliano Allegri e della Juventus ha parlato anche colui che viene considerato uno dei maestri dell'allenatore livornese, l'ex tecnico Giovanni Galeone.

Questi, raggiunto da Tuttosport, ha detto: "Ho capito che è sulla strada giusta prima ancora di iniziare a chiacchierare con lui: si è presentato molto sereno e in gran forma fisica".

Galeone ha poi aggiunto: "Max è entusiasta di come ha lavorato la squadra in estate e della disponibilità dimostrata da tutti i giocatori. E mi ha parlato molto bene dei giovani in organico".

Allegri sarebbe rimasto particolarmente colpito da Yildiz che, nonostante abbia appena 18 anni, per il tecnico juventino potrebbe già essere protagonista in questa stagione.

Juventus, Marchetti: 'Credo che Allegri sia un grande allenatore'

Infine su Allegri e la Juventus si è espresso a Tmw Radio anche il giornalista Luca Marchetti: "Se mi ha sorpreso vedere una Juve così diversa da quella della scorsa stagione? Nel discorso del dualismo Magnanelli-Allegri non ci entro, si lavora insieme tra allenatore e staff. Io credo che Allegri sia un grande allenatore, che può piacere o non piacere".