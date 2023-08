La dirigenza del Brighton starebbe considerando di proporre un'offerta di circa 35 milioni di euro per arrivare al cartellino di Kristian Asllani, attualmente in forza all'Inter; il centrocampista albanese piacerebbe molto all'allenatore del club inglese Roberto De Zerbi, che starebbe seguendo il giocatore da diverso tempo considerandolo un rinforzo importante per poter puntare in alto in Premier League.

L'idea del Brighton a centrocampo: Kristian Asllani dall'Inter

Il centrocampista albanese potrebbe rischiare in questa stagione di trovare poco spazio nella formazione di Simone Inzaghi e dunque sul giocatore si sarebbero fatti avanti diversi club interessati, pronti a dare al ragazzo la titolarità che probabilmente meriterebbe; tra loro il club che sembrerebbe pronto ad avanzare un'offerta per il giocatore sarebbe il Brighton, allenato da Roberto De Zerbi.

Sarebbe stato proprio l'allenatore italiano a richiedere alla dirigenza inglese di provare ad avviare le trattative con i nerazzurri per l'acquisizione del centrocampista albanese, che secondo il tecnico italiano potrebbe dare un grande contributo alla sua squadra nel prossimo campionato.

La dirigenza inglese starebbe ragionando sull'affare e probabilmente potrebbe mettere sul tavolo delle trattative una cifra vicina ai 35 milioni di euro per provare a strappare ai nerazzurri il cartellino del giocatore, che però sembrerebbe considerato tra gli incedibili nel progetto dell'Inter.

La situazione del centrocampo nerazzurro: dentro Cuadrado, via Gosens

In queste ore di Calciomercato estivo si starebbe definendo il passaggio a titolo definitivo di Robin Gosens all'Union Berlin, per una cifra complessiva di circa 15 milioni di euro, che i nerazzurri starebbero pensando di reinvestire immediatamente nell'acquisto di Carlos Augusto, esterno sinistro brasiliano del Monza con il quale sembrerebbe esserci già un accordo di massima come evidenziato anche dal direttore sportivo del club brianzolo Adriano Galliani.

Per quanto riguarda il centrocampo, i nerazzurri hanno già inserito nell'organico l'esterno destro colombiano Juan Cuadrado, che è giunto ad Appiano Gentile dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus, che ha scelto di non proseguire la collaborazione con il giocatore.

Sulla destra potrebbe lasciare i nerazzurri l'esterno olandese Denzel Dumfries, che sarebbe corteggiato da tempo dal Chelsea per un suo passaggio in Premier League, anche se sul tavolo di Viale della Liberazione non sarebbero ancora state presentate offerte ufficiali.