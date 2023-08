L'Inter avrebbe scelto Marko Arnautovic per dare fisicità, esperienza e gol al suo attacco. L'austriaco, a sua volta, starebbe scalpitando per tornare a vestire la maglia nerazzurra che ha già indossato nel 2009-2010 quando, appena ventenne, ha vinto il Triplete ma solo da comprimario (3 presenze e nessuna rete). Il Bologna, però, non sembra intenzionato a fare sconti, continuando a dichiarare incedibile il suo centravanti 34enne.

Sarebbe questa la situazione relativa all'obiettivo Arnautovic, per il quale l'Inter starebbe continuando a lavorare nella speranza di ammorbidire la posizione del Bologna.

Pare che dal club milanese sia arrivata un'offerta intorno agli 8 milioni di euro, rispedita però al mittente da parte dei felsinei che vorrebbero almeno il doppio (15 milioni) e che avrebbero rifiutato l'inserimento del cartellino di Stefano Sensi nella trattativa.

Il Bologna starebbe pensando di rilanciare proponendo ad Arnautovic il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025 con conseguente ritocco dello stipendio verso l'alto. Il bomber austriaco, però, non avrebbe intenzione di restare in rossoblù, puntando ad un ritorno nella Milano interista.

Arnautovic spinge per andare all'Inter

Nonostante le continue chiusure del Bologna, sembra che l'Inter non abbia rinunciato ad Arnautovic come obiettivo per il reparto offensivo.

Il centravanti 34enne starebbe anche facendo leva sulla società emiliana affinché lo lasci partire, giacché la sua volontà sarebbe quella di diventare la nuova punta centrale dell'attacco della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Molto probabilmente nei prossimi giorni arriverà un nuovo contatto fra le parti. La sensazione è che, se l'Inter dovesse portare l'offerta intorno ai 10 milioni di euro, aggiungendovi qualche bonus abbordabile (cioè facile da raggiungere), il Bologna alla fine possa cedere Arnautovic, considerando anche la volontà del calciatore.

I rossoblù emiliani avrebbero fatto capire all'Inter che la trattativa potrebbe sbloccarsi se vi fosse inserito Asllani come contropartita tecnica almeno in prestito. Il centrocampista albanese, però, è un giocatore nel quale i nerazzurri credono molto soprattutto dopo l'addio di Brozovic, dunque non avrebbero intenzione di privarsene.

Nell'attesa di capire come evolverà la situazione Arnautovic, l'Inter starebbe battendo anche altre strade. Taremi piace ma si tratta di un obiettivo costoso con il Porto che non si schioderebbe dalla richiesta iniziale di 30 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Sullo sfondo ci sarebbe Choupo-Moting. L'attaccante tedesco naturalizzato camerunense potrebbe chiedere la cessione al Bayern Monaco dopo l'arrivo in Baviera di Kane. Qualora ciò dovesse realmente accadere, Choupo-Moting potrebbe diventare un'allettante opportunità di mercato per l'Inter che in questo mercato estivo ha già prelevato dal Bayern il portiere svizzero Sommer.