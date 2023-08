Uno degli obiettivi del Calciomercato dell'Inter è quello di acquistare un portiere di grande affidamento che possa sostituire degnamente Onana. Vista la lunga trattativa con il Bayern Monaco per arrivare a Yan Sommer, il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato e sta sondando anche altri profili.

Inter, idee Navas ed Audero per la porta

Tra i profili attenzionati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Keylor Navas che resta in uscita dal Paris Saint Germain. Come nella passata stagione, l'ex portiere del Real potrebbe esser ceduto vista la concorrenza di Donnarumma e la sua volontà di continuare ad essere protagonista ad alti livelli come fatto nelle precedenti stagioni con la maglia dei Blancos.

L'Inter starebbe valutando tale profilo anche se resta l'ostacolo l'ingaggio, visto il contratto molto importante del portiere del Costa Rica con il Psg.

Oltre Navas, il club nerazzurro guarda anche in Italia e in particolare in casa Sampdoria, con il profilo di Emil Audero che resta nei radar nerazzurri. Il portiere blucerchiato ha sempre offerto ottime prestazioni e potrebbe essere una buona scelta per la porta interista. Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Trubin che però al momento appare complicata vista la valutazione di 30 milioni di euro.

Inter: offerta per Scamacca, Correa può partire

Oltre al nodo portiere, l'Inter deve rinforzare anche il reparto offensivo rimasto orfano di Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Per questo, il club nerazzurro sta osservando diversi calciatori che potrebbero puntellare l'attacco e regalare nuove alternative al tecnico Simone Inzaghi.

Stando alle ultime notizie di mercato, i nerazzurri sarebbero in forte pressing su Gianluca Scamacca che resta in uscita dal West Ham. Superata la concorrenza della Roma di Mourinho, l'Inter avrebbe messo sul piatto una prima offerta attorno ai 20-22 milioni di euro per convincere gli Hammers a cedere l'ex attaccante del Sassuolo a titolo definitivo.

Un'offerta che non ha convinto il club inglese che solo una stagione fa ha investito circa 40 milioni di euro per il giovane attaccante italiano.

L'eventuale arrivo di Scamacca non esclude quello di un altro attaccante che potrebbe esser finanziato dall'addio del Tucu Correa che potrebbe esser ceduto già in questa finestra di mercato.

Con l'eventuale cessione dell'ex Lazio, il club nerazzurro potrebbe così virare su Duvan Zapata che piace al Monza e che potrebbe lasciare l'Atalanta, e su Mbala Nzola che potrebbe esser ceduto dallo Spezia per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo resta viva l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Alexis Sanchez che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Marsiglia.