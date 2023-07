La "questione" portieri dell'Inter è sempre più complicata. La cessione di Andrè Onana al Manchester United che ha fruttato 52 milioni di euro, dopo che i Red Devils hanno ufficializzato il trasferimento in Inghilterra del giocatore, e l'addio a Samir Handanovic dopo un decennio ad Appiano Gentile impone la rivoluzione tra i pali. Marotta e Ausilio avevano già pronti i sostituti, il giovane ucraino Trubin dello Shakhtar Dontesk, e lo svizzero del Bayern Monaco Yann Sommer, le due trattative sembravano essere in discesa ma tutto si è complicato negli ultimi giorni.

Sommer all'Inter, il Bayer Monaco blocca tutto

Lo svizzero sembrava poter approdare all'Inter già prima della partenza per la tournée in Giappone fissata per domenica 23 luglio. L'incastro sembrava facile, con i nerazzurri pronti a pagare la clausola rescissoria da 6 milioni e portarsi a casa almeno un portiere di livello in tempi utili per Simone Inzaghi che tra l'altro proprio dopo il ritorno dal Paese asiatico dovrebbe i colloqui con la dirigenza per il rinnovo di contratto.

Il problema è che prima il club italiano ha provato limare il prezzo, scendendo a 4 milioni, poi il Bayern Monaco ha deciso di bloccare ogni tipo di trattativa perché Neuer non è in perfette condizioni e il colpo Mamardshvili non è andato a buon fine.

Così Tuchel ha convocato Sommer per la tournée, sempre in Giappone, del Bayern Monaco e la trattativa con l'Inter ha subito un brusco stop. Non che sia tutto finito, anzi, i dirigenti delle due società potrebbero riaggiornarsi nei prossimi giorni per capire come continuare a progredire nell'affare anche perché lo stesso Sommer starebbe spingendo per trasferirsi in nerazzurro.

Trubin, De Gea e Lloris: gli altri nomi per il portiere dell'Inter

Stesso desiderio che avrebbe anche il giovane Trubin che continua a commentare i post social del club italiano lasciano trapelare la sua volontà di volare a Milano. Nel suo caso però la situazione sembra ancora più complicata perché lo Shakhtar, nonostante la scadenza del contratto nel 2024 e quindi il rischio di perderlo a zero tra un anno, continua a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino.

La cifra sarebbe ritenuta troppo elevata dall'Inter che non vorrebbe andare sopra ai 10-15 milioni, anche perché una parte della cifra ricevuta per Onana deve andare a coprire la spesa per un nuovo centravanti dopo aver chiuso le trattative con Lukaku.

Si complica quindi la pista portiere per l'Inter che nel frattempo tiene aperte altre alternative: piacerebbe sempre Audero, in uscita dalla Sampdoria, ma nella lista ci sarebbero anche gli esperti Keylor Navas, Lloris e De Gea, di cui gli ultimi due che sono svincolati.