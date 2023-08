Inter e Juventus sarebbero alle prese con le operazioni di mercato per rinforzare le rispettive rose. I nerazzurri necessitano sempre di un portiere, visto l'addio di Andrè Onana che si è trasferito al Paris Saint Germain, e di un attaccante per rimpiazzare Edin Dzeko. Le idee delle ultime ore porterebbero i nomi di Emil Audero della Sampdoria, Alexis Sanchez e Gianluca Scamacca del West Ham.

I bianconeri, invece, sarebbero sempre in pressing su Romelu Lukaku ma potrebbero pensare al ritorno di Alvaro Morata, già sondato anche dall'Inter nelle scorse settimane.

Audero in orbita Inter che pensa a Sanchez e Scamcacca

L'Inter continua le valutazioni per assicurarsi il portiere. Viste le difficoltà per arrivare a Yann Sommer del Bayern Monaco, ci sarebbe stato uno scatto per Audero. Il calciatore della Sampdoria avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Nelle amichevoli ha fatto parlare bene per le ottime prestazioni Filip Stankovic che dovrebbe però essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.

Il capitolo fondamentale riguarda il reparto offensivo. Edin Dzeko deve essere ancora sostituito e Joaquin Correa potrebbe partire perché non ha soddisfatto le aspettative in questi anni. Il nome più gettonato sarebbe quello di Gianluca Scamaccad per il quale sarebbero stati offerti circa 22 milioni di euro più bonus.

Il ragazzo avrebbe espresso già il suo gradimento alla piazza nerazzurra.

La notizia di giornata potrebbe però riguardare il possibile ritorno alla Pinetina di Alexis Sanchez. Il cileno non ha trovato l'accordo con nessuna squadra dopo essersi liberato dal Marsiglia. Starebbe aspettando un segnale dall'Inter che lo potrebbe ingaggiare come quarta punta.

L'ex Barcellona ritornerebbe volentieri in Italia ed avrebbe già declinato offerte in arrivo dagli altri campionati esteri.

La Juventus potrebbe virare su Morata

La Juventus starebbe sempre lavorando allo scambio Romelu Lukaku per Dusan Vlahovic. Non ci sarebbe stato ancora l'accordo perché manca la stretta di mano sul conguaglio economico da riconoscere al club torinese.

Nel frattempo, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, starebbe pensando di intavolare una trattativa per il ritorno di Alvaro Morata. L'attaccante dei Colchoneros ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere ingaggiato se venisse pagata la clausola da circa 20 milioni di euro. Nelle scorse settimane anche l'Inter con Giuseppe Marotta avrebbe provato ad acquistarlo ma le richieste economiche sarebbero state ritenute troppo onerose per un profilo che ha il contratto in scadenza tra soltanto un anno.