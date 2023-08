La Fiorentina starebbe per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Gaetano Castrovilli al Bournemouth in cambio di 14 milioni più bonus, una cifra abbastanza alta considerando che la scadenza del contratto di "Castro" era fissata per giugno 2024. Questo venerdì 4 agosto il calciatore partirà da Firenze per raggiungere l'Inghilterra, dove sosterrà le visite mediche e dovrebbe firmare un contratto di almeno quattro anni a 3 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto prendeva con i viola. Andrebbe così a far parte di un club che ha un progetto molto ambizioso, molto attivo sul mercato, e nel quale troverà un ex viola come Norberto Mourara Neto e altri ex calciatori della Serie A come Justin Kluivert, Hamed Junior Traoré e Ionut Radu.

Una trattativa lampo che ha messo d’accordo tutti

Nelle ultime settimane, la Fiorentina e l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, avevano discusso del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. Ballavano solo alcune centinaia di euro ma l'intesa sulla durata e sulle cifre non è arrivata. Si era parlato di un interessamento dell'Inter, così come di un possibile scambio Demme-Castrovilli con il Napoli [VIDEO], ma nessuna di queste squadre aveva l'intenzione di sborsare una cifra così ingente per un calciatore a scadenza di contratto fra 10 mesi.

Poi è arrivata, inaspettata, l'offerta del club britannico, il quale si è subito dimostrato fortemente interessato e ha sbaragliato la concorrenza: la trattativa è subito decollata, le cifre hanno soddisfatto sia il calciatore che la società di Rocco Commisso, e la fumata bianca è arrivata nel giro di poco tempo.

Si è trattato dunque di un addio deciso con grande serenità e di comune accordo.

Nella stagione 2021-2022 Castrovilli aveva subito un gravissimo infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a 9 mesi di stop. Era rientrato solo nella seconda metà della stagione scorsa, ma era comunque una pedina importante della squadra viola.

Castrovilli ha vestito per 4 anni la prestigiosa maglia numero 10 della Fiorentina, collezionando 125 presenze e segnando 13 gol.

Può essere Pereyra il sostituto di Castrovilli

Per rimpiazzare il partente Castrovilli, prende quota la candidatura di Roberto Pereyra, attualmente svincolato. Dopo il sì all'offerta del Bournemouth per "Castro", si sono intensificati i contatti con l'agente del calciatore e già nelle prossime ore l'affare potrebbe essere chiuso.

Il centrocampista argentino classe ’91, dopo l’inizio di carriera al River Plate, era approdato in Italia nel 2011 tra le fila dell’Udinese. Nel 2014 passò alla Juventus, dove disputò due stagioni, prima di trasferirsi al Watford. Nel 2020 era tornato a Udine, dove ha giocato fino a giugno scorso, quando il suo contratto è andato in scadenza.