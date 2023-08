La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando a stretto contatto con la direzione dell'Arsenal per cercare di riportare in Serie A il difensore Takehiro Tomiyasu [VIDEO], che in passato ha già militato nelle file del Bologna. I nerazzurri starebbero cercando le chiavi per aprire una trattativa con il club londinese in modo da fornire al tecnico Simone Inzaghi un ulteriore rinforzo per la difesa.

L'idea dell'Inter per la difesa: Takehiro Tomiyasu dall'Arsenal

Il ventiquattrenne difensore giapponese non sarebbe considerato nelle prime scelte del club inglese, pertanto potrebbe finire sul mercato e lasciare l'Inghilterra nelle prossime settimane.

Sul giocatore ci sarebbe il forte pressing dell'Inter, che vorrebbe provare a strappare condizioni favorevoli con l'Arsenal.

Infatti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sembrerebbero intenzionati a voler lavorare in prima battuta ad una proposta di prestito con diritto di riscatto per il cartellino del giocatore, situazione che però non sembrerebbe molto gradita al club inglese, che dal canto suo preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Le parti sembrerebbero ancora molto distanti, ma la trattativa sicuramente in evoluzione e potrebbe avanzare ulteriormente nelle prossime settimane di calciomercato.

La situazione dei nerazzurri in difesa: via Onana, arriva Sommer

Nelle ultime ore di calciomercato sembrerebbe circolare la voce di un possibile arrivo di Yann Sommer a Milano, con un possibile accordo trovato tra l'Inter ed il Bayern Monaco sulla base di un conguaglio di circa 4 milioni di euro.

Nelle scorse settimane i nerazzurri avevano venduto Andrè Onana al Manchester United per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 55 milioni di euro, comprensivi di bonus, ed allo stesso tempo avevano scelto di non rinnovare il contratto a Samir Handanovic.

Ora la ricerca di un primo portiere sembrerebbe giunta al termine, con la scelta di Yann Sommer, anche se sullo sfondo rimarrebbe aperta la possibilità di un approdo in Italia anche di Anatoly Trubin, portiere attualmente di proprietà dello Shaktar Donetsk, che però sembrerebbe intenzionato a voler trattenere il giocatore almeno un'altra stagione.

Per la difesa dei nerazzurri in entrata è arrivato nelle prime giornate di calciomercato il difensore dell'Aarhus Yann Aurel Bisseck, che andrà a fungere da rinforzo per il braccetto di destra dopo l'addio di Milan Skriniar, passato a parametro zero al Paris Saint Germain dopo la scelta del giocatore di andare fino alla scadenza del contratto con i nerazzurri senza effettuare alcun rinnovo.

Per il reparto difensivo è confermato anche Matteo Darmian, il cui rinnovo contrattuale è arrivato agli inizi di giugno.