Prosegue la caccia all'attaccante in casa Inter. Mentre Scamacca è in Italia per firmare con l'Atalanta che con un colpo di coda ha sopravanzato i nerazzurri milanesi nella corsa all'ormai ex centravanti del West Ham, i dirigenti del club milanese sarebbero ancora alla ricerca del nome giusto per completare il reparto offensivo dell'organico. E sembra che nei prossimi giorni possa esserci un nuovo tentativo per Folarin Balogun.

Pare che l'Inter abbia già provato a imbastire una trattativa con l'Arsenal per Balogun ma, di fronte alla richiesta di 40 milioni di euro, Marotta e Ausilio avrebbero frenato.

Adesso, però, non è da escludere che la società milanese possa riaprire i contatti con i Gunners, presentando una nuova proposta economica che possa in qualche modo convincere la compagine londinese.

La sensazione è che l'Inter voglia mettere sul piatto 30 milioni di euro più bonus. Inoltre verrebbe inserita nell'eventuale accordo una corposa percentuale in caso di rivendita di Balogun a un'altra squadra. Da Viale della Liberazione, intanto, si spera che alla fine sulla buona riuscita dell'operazione possa avere un certo peso la volontà dell'attaccante statunitense di trasferirsi a Milano.

Balogun sarebbe in pressing sull'Arsenal per andare all'Inter

L'Inter starebbe seguendo Beto e Morata per completare l'attacco, ma sembra che su tutti il preferito sia Folarin Balogun.

Reduce da una stagione 2022-2023 convincente in prestito al Reims (21 reti in 37 presenze in Ligue 1), il 22enne statunitense è una prima punta che, tatticamente, potrebbe sposarsi bene con Lautaro Martinez nel reparto offensivo interista.

Per questo motivo l'Inter prossimamente potrebbe proporre 30 milioni più bonus e un'alta percentuale in caso di rivendita, con l'obiettivo di convincere l'Arsenal (proprietaria del cartellino) a rivedere leggermente al ribasso le sue pretese iniziali (40 milioni).

Intanto il giocatore starebbe facendo la sua parte perché avrebbe chiesto ai Gunners di ridurre leggermente le richieste economiche per lasciarlo partire.

Nell'attesa di capire quale sarà il suo futuro, Balogun avrebbe lasciato una sorta di indizio sui social. Nelle sue Instagram Stories è comparso un video nel quale il bomber statunitense osserva i gol realizzati da Ronaldo quando giocava con l'Inter.

Chissà, forse il segnale che sogna di poter ripetere le gesta del "Fenomeno" in nerazzurro.

Balogun si è anche congratulato con Musah, suo compagno nella nazionale statunitense, per il recente passaggio al Milan. Chissà se i due quest'anno si ritroveranno l'uno di fronte all'altro per sfidarsi nel derby di Milano.