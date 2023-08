La direzione sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo rinforzo per il centrocampo da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato estivo sarebbe quello di Khephren Thuram, fratello di Marcus, attualmente in forza al Nizza in Ligue1: il centrocampista potrebbe arrivare in questa sessione di mercato o nella prossima, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che starebbero aprendo i contatti per un suo trasferimento a Milano.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Khephren Thuram dal Nizza

Il centrocampista francese potrebbe essere la pedina di rinforzo a centrocampo che la società nerazzurra starebbe cercando da qualche mese sul mercato, abbinando un buon apporto fisico ad una tecnica e tattica importanti per un centrocampista con ottima visione di gioco.

Simone Inzaghi avrebbe richiesto un rinforzo proprio nella fase di interdizione sulla mediana e la dirigenza nerazzurra starebbe aprendo i colloqui con il Nizza per il passaggio del centrocampista francese in nerazzurro, che potrebbe però anche essere rinviato alla prossima stagione proprio per rientrare nelle richieste economico-finanziarie del club in questa sessione di mercato.

Un altra opzione sul tavolo, data la possibile richiesta del club francese di circa 50 milioni di euro per il centrocampista, sarebbe quella di provare ad attendere la scadenza di contratto per convincerlo a scegliere i nerazzurri da svincolato, come ha fatto suo fratello in questa sessione di mercato dopo la fine della sua avventura con il Borussia Mönchengladbach.

La situazione dell'Inter in attacco

L'arrivo di Marcus Thuram nelle scorse settimane avrebbe colmato in parte l'esigenza dei nerazzurri di inserire in organico almeno un altro attaccante, che però rimarrebbe necessario, almeno per quanto riguarda la posizione di punta centrale.

Tra i candidati per il ruolo ci sarebbe Alvaro Morata, anche se l'Atletico Madrid sembrerebbe fare muro sul giocatore, che sarebbe stato convinto dal tecnico Diego Simeone a rimanere in Spagna.

Per il ruolo di prima punta l'Inter sarebbe interessata a Folarin Balogun dell'Arsenal [VIDEO], anche se a oggi la richiesta del club inglese di oltre 40 milioni di euro sarebbe considerata eccessiva dai nerazzurri per una possibile trattativa: inoltre il giocatore sarebbe più un'alternativa a Lautaro Martinez piuttosto che una prima punta di ruolo, situazione che invece starebbero ricercando i dirigenti nerazzurri.

In uscita per l'attacco potrebbe esserci la cessione di Joaquin Correa, che piacerebbe molto in Arabia Saudita, anche se il giocatore sembrerebbe voler rifiutare la destinazione orientale.