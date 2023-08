In queste ore, la Juventus sarebbe al lavoro per sistemare alcune situazioni di mercato. I bianconeri starebbero più che altro cedendo, ma Cristiano Giuntoli sarebbe attivo anche in ottica entrare. Nelle ultime ore, TuttoAtalanta.com, avrebbe raccolto alcune notizie in merito ad un blitz del dt della Juventus per Marco Carnesecchi. I bianconeri sarebbero vicini alla chiusura dell’affare con l’Atalanta per il portiere classe 2000 poiché Wojciech Szczesny potrebbe andare al Bayern Monaco. Il portiere polacco potrebbe andare in Germania per prendere il posto di Neuer, ancora fermo ai box.

In caso di cessione di Szczesny, la Juventus incasserebbe una buona cifra per cedere il suo cartellino e in più si sgraverebbe di un ingaggio importante. Dunque, un’eventuale partenza del polacco con l’inserimento in rosa di un giovane come Carnesecchi sarebbe un’operazione in linea con le nuove strategie di sostenibilità dei bianconeri.

Domino dei portieri

Molti club, in queste ultime sessioni di mercato, potrebbero muoversi per arrivare ad un portiere. Infatti, il Real Madrid ha preso Kepa per sostituire Courtois fermo per la rottura del crociato. Un’altra squadra alla ricerca di un portiere sarebbe il Bayern Monaco. I tedeschi hanno ceduto Sommer all’Inter e Neuer è ancora tra gli indisponibili.

Il Bayern Monaco, nelle scorse settimane, avrebbe provato a prendere Kepa, ma il portiere del Chelsea ha preso la strada di Madrid. Per questo motivo, i tedeschi sarebbero alla ricerca di un nuovo estremo difensore e potrebbero presto bussare alla porta della Juventus per Wojciech Szczesny. In caso di partenza del polacco, i bianconeri affiderebbero la porta a Mattia Perin, ma servirebbe un nuovo secondo portiere.

Il profilo giusto potrebbe essere quello di Marco Carnesecchi che è un vecchio pallino della Juventus. I bianconeri si sarebbero già mossi con l’Atalanta per provare ad arrivare al ragazzo classe 2000. Adesso non resta che attendere di capire se davvero partirà questo domino di portieri, visto che tante big d’Europa sarebbero alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Szczesny fermo ai box

Nelle ultime die amichevoli disputate dalla Juventus, Wojciech Szczesny non è stato a disposizione della Juventus e di Massimiliano Allegri. Il portiere polacco è stato tenuto a riposo a causa di sovraccarichi di lavoro. In ogni caso il numero 1 bianconero dovrebbe tornare a disposizione per la partita del 20 agosto contro l’Udinese. Nelle prossime ore, la Juventus riprenderà la preparazione e se ne saprà qualcosa in più sulle condizioni di Szczesny. Qualora il portiere polacco non dovesse recuperare, al suo posto giocherebbe Mattia Perin.