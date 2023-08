La Juventus prosegue le proprie trattative di Calciomercato. Uno dei nomi che Allegri vorrebbe per la fascia destra è Timothy Castagne. Il nazionale belga, dopo l'esperienza professionale all'Atalanta, si è trasferito un anno fa al Leicester, ma la retrocessione della squadra nella seconda divisione inglese agevolerebbe una sua partenza a prezzo vantaggioso.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Castagne sarebbe considerato il rinforzo ideale da Allegri in quanto si adatterebbe facilmente al 3-5-2, in un modulo di gioco simile a quello dell'Atalanta di Gasperini, in cui il belga era uno dei titolari della fascia destra.

La società bianconera starebbe lavorando per accontentare il tecnico e potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro alla società inglese.

Il tecnico Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di Castagne per la fascia destra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri vorrebbe come rinforzo per la fascia destra Timothy Castagne. Il nazionale belga è pronto a lasciare il Leicester dopo la retrocessione della squadra. Sarebbe un acquisto molto importante anche perché ha dimostrato all'Atalanta e al Leicester di essere utile non solo fase difensiva ma in quella offensiva supportando in maniera ideale il settore avanzato.

Il belga si giocherebbe il posto con Weah, che nel frattempo ha segnato il suo primo gol con la Juventus nell'amichevole contro il Real Madrid negli Stati Uniti d'America vinta 3-1.

La valutazione di mercato di Castagne è di circa 10 milioni di euro e se dovesse approdare nella società bianconera potrebbe anche ritrovare il suo compagno di nazionale Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Chelsea e la Juventus starebbero lavorando a uno scambio di mercato fra Lukaku e Vlahovic con un conguaglio di circa 40 milioni di euro a favore della società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

Riguardo agli altri reparti a centrocampo - almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato - non dovrebbe arrivare Franck Kessié, che sarebbe vicino al trasferimento in Arabia Saudita. La società bianconera sta quindi valutando altri nomi, uno su tutti quello di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid nell'eventualità in cui la società spagnola decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Piace molto anche Thomas Partey, anche ma la valutazione di mercato del ghanese sarebbe piuttosto elevata.