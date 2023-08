La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare l'organico a disposizione di Max Allegri, così da poter ritornare a competere per lo scudetto specie in una stagione in cui non ci saranno le coppe europee.

In queste ultime settimane appare abbastanza chiaro come potrebbe essere il centrocampo il reparto che potrebbe esser rivoluzionato.

Juve, idee Thuram e Diarra per la mediana

Viste le difficoltà nell'arrivare ad Amrabat, valutato 30 milioni di euro dalla Fiorentina e seguito anche dal Manchester United, il club bianconero guarda con grande interesse ad alcuni calciatori che militano in Francia.

In particolare, si starebbe esaminando la candidatura di Khephren Thuram, talentuoso centrocampista classe 2002 che in questi anni ha offerto ottime prestazioni in Ligue 1 con la maglia del Nizza. Il 22enne mediano è entrato così sul taccuino di diverse squadre europee come la stessa Juventus. La valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro, visto l'interesse di molti club di Premier League.

Oltre a Thuram, la Vecchia Signora valuta anche il profilo di Habid Diarra, centrocampista classe 2004 che nonostante la giovane età è già un elemento importante per lo Strasburgo. Il 19enne centrocampista è però seguito anche dal Chelsea.

Restano infine vive ma sullo sfondo le candidature di Leon Goretzka che potrebbe lasciare il Bayern Monaco già in questa finestra di mercato, e di Lazar Samardzic che in caso di mancato approdo all'Inter potrebbe rientrare nei radar bianconeri.

Juve, Bonucci nel mirino dell'Union Berlino

Non solo acquisti. La Juventus studia anche le cessioni di quei calciatori ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, così da poter reinvestire il denaro sul fronte acquisti e soprattutto diminuire il tetto ingaggi.

Dopo le cessioni di Denis Zakaria, Nicolò Rovella e Luca Pellegrini potrebbe così essere il turno di Leonardo Bonucci, fuori rosa ormai da diverse settimane.

Oltre ad un sondaggio dell'Ajax, per l'esperto centrale italiano si sarebbe fatto avanti l'Union Berlino che dopo Gosens potrebbe mettere a segno un altro colpo dal campionato italiano. Bonucci avrebbe aperto alla destinazione, sia per cambiare aria sia considerata la volontà del club tedesco di effettuare un mercato importante in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

Con l'addio di Bonucci, il club bianconero potrebbe decidere di confermare Daniele Rugani che completerebbe il reparto difensivo assieme a Gatti, Alex Sandro, Bremer e capitan Danilo.