In questi ultimi giorni il nome di Domenico Berardi continua ad essere accostato alla Juventus.

Il giocatore classe '94 potrebbe far innalzare il tasso tecnico della squadra andando a comporre un tridente di tutto rispetto con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic dando così a Massimiliano Allegri la possibilità di switchare dal 352 al 433 o al 343.

Per arrivare all'esterno neroverde, la Juventus potrebbe inserire uno tra Matias Soulè e Samuel Iling-Junior nell'affare, dopo che su quest'ultimo nelle scorse settimane era già arrivata un'offerta da circa 20 milioni di euro.

Il Sassuolo vorrebbe anche 25 milioni cash

Per la cessione di Domenico Berardi il Sassuolo sarebbe disposto a ricevere anche una contropartita tecnica ma come base di partenza il Ds Giovanni Carnevali vorrebbe almeno 25 milioni di euro.

La Juventus sarebbe pronta ad offrire Matias Soulè ma stando alle ultime news pare che il club neroverde avrebbe messo gli occhi su Samuel Iling-Junior, che per i bianconeri a bilancio pesa per circa 1 milione di euro: qualunque cifra dunque costituirebbe una netta plusvalenza. Adesso non resta che attendere per capire se davvero Cristiano Giuntoli proseguirà il corteggiamento per Domenico Berardi oppure no.

Juventus alla ricerca di un centrocampista

Oltre a seguire la pista che porterebbe a Domenico Berardi il Ds bianconero sarebbe anche sulle tracce di un centrocampista con Habib Diarra e Khephren Thuram in cima alla lista degli appunti stilata dallo stesso Cristiano Giuntoli.

Il giocatore classe 2004 sarebbe valutato circa 20 milioni dallo Strasburgo mentre il fratello di Marcus figlio di Lilian ne costerebbe circa 40, una valutazione questa evidentemente elevata che in questa fase 'spaventa' e non poco la Juventus. Sullo sfondo ci sarebbero anche i nomi di Sofyan Amrabat e Thomas Partey anche se il mediano marocchino della Fiorentina sembra finito nel mirino del Manchester United.

Cristiano Giuntoli, di concerto con il suo staff, potrebbe dunque provare a prendere un centrocampista considerate soprattutto le numerose partenze messe a punto, con le cessioni di Kulusevski, Zakaria e Rovella ad aver portato quasi 70 milioni di euro in cassa. A tutto questo si aggiunge che non si conoscono ancora con precisione i tempi di recupero di Paul Pogba che una volta rientrato andrà ad ogni modo gestito e con diversi spezzoni di partita prima di essere lanciato stabilmente in campo magari tra i titolari.