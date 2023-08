La Roma, dopo il pareggio contro la Salernitana allo stadio Olimpico, rimedia una pesante sconfitta contro il Verona per 2 a 1. Un inizio difficile per la squadra di Mourinho, che ha perso anche per un infortunio muscolare Paulo Dybala. L'argentino ha dimostrato la scorsa stagione di essere un giocatore molto importante per la Roma in quanto ha qualità notevoli. Dell'ex giocatore della Juventus aveva parlato nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Verona il tecnico Jose Mourinho, spiegando come la forza economica della società romana non gli garantisca la possibilità di fare grandi investimenti, ma solo di cogliere delle occasioni di mercato, come lo è stata Paulo Dybala, arrivato a parametro zero nella società romana dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus.

Il portoghese ha spiegato che a facilitare il trasferimento di Dybala alla Roma sono stati i dubbi che molte società avevano sulle condizioni fisiche dell'argentino, che nell'ultima stagione alla Juve aveva saltato diversi match importanti. Una situazione che ha determinato il mancato prolungamento di contratto con la società bianconera.

Mourinho ha parlato dell'ingaggio di Dybala da parte della Roma la scorsa stagione

'Lo scorso anno abbiamo preso Dybala perché in tanti avevano dubbi sulle sue condizioni fisiche'. Queste le dichiarazioni di José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione del match fra Verona e Roma, terminato 2 a 1 per la società veneta. Proprio l'argentino è uscito infortunato durante il match, come a voler supportare le dichiarazioni del tecnico portoghese che hanno anticipato il match.

Mourinho ha aggiunto: 'Se noi andiamo in una società per acquistare un giocatore che ha fatto un grande stagione non possiamo'. Evidente come la Roma, a detta del tecnico, portoghese non abbia la forza economica per sostenere tale investimento. Un po' come quello che sta riguardando Romelu Lukaku, oramai vicino al trasferimento alla società romana dopo il mancato approdo alla Juventus del giocatore belga.

Si parla di prestito oneroso a 5 milioni di euro, con Lukaku pronto ad accettare un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Un acquisto importante agevolato dal fatto che il Chelsea vuole lasciar partire il giocatore, che attualmente si sta allenando con l'under 21 del Chelsea.

Il mercato della Roma

La Roma, in questo Calciomercato estivo, ha definito altri due acquisti in prestito, entrambi arrivati dal Paris Saint Germain.

Ci riferiamo a Leandro Paredes e a Renato Sanches. Il portoghese si è recentemente infortunato e dovrebbe rientrare dopo la sosta del campionato, aggiungendosi a Dybala. Dell'argentino ancora non ci sono conosce la tipologia del problema muscolare accusato nel corso della partita con il Verona.