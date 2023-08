Con il pareggio casalingo ottenuto contro il Bologna, continua a tenere banco il mercato con gli ultimi giorni a disposizione per la Juventus e le altre società di Serie A per completare le rose.

In casa bianconera si continua in particolare a parlare della possibile cessione di Moise Kean, che la Juventus valuta almeno 30 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare come sostituto Alvaro Morata, che ritornerebbe volentieri a Torino dopo le esperienze dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Con un'offerta da 20 milioni di euro l'ex Real Madrid potrebbe lasciare l'Atletico andando ad interagire da seconda punta nel 352 di Massimiliano Allegri.

La Juventus potrebbe acquistare Morata negli ultimi giorni di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Moise Kean potrebbe dunque lasciare la Juventus negli ultimi giorni di mercato. Ci sarebbero diverse inglesi interessate, fra queste il Siviglia, la Roma e il Milan alla ricerca di una punta di qualità.

Nei primi anni in bianconero il tecnico bianconero ha spesso tessuto le lodi di Alvaro Morata, da qui l'ipotesi di poterlo riavere a Torino questa volta a titolo definitivo. L'ex Chelsea potrebbe agire da seconda punta ma all'occorrenza essere impiegato anche da prima punta.

L'ipotesi Lukaku appare ormai tramontata, così come appare ormai assodata la conferma di Dusan Vlahovic, che con un gran colpo di testa ieri ha evitato ai suoi di incappare nella prima sconfitta stagionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni, ci si riferisce in particolar modo ad alcuni giocatori che sono vicini al trasferimento in prestito per garantire loro la titolarità. E' il caso di Matias Soulé e Kaio Jorge che potrebbero raggiungere al Frosinone Enzo Barrenechea, così come di Fabio Miretti promesso sposo da settimane di una tra Salernitana e Monza con il Lecce che si sarebbe però inserito nelle ultime ore.

Non partiranno invece Dean Huijsen e Kenan Yildiz, entrambi faranno parte della prima squadra e Massimiliano Allegri ci punta forte come dimostrato dalle due presenze in due gare di Serie A già totalizzate dall'attaccante.

Sorprendono invece e non poco i 0 minuti totalizzati da Filip Kostic fin qui, segno evidente di come il club l'avrebbe collocato sul mercato: l'ipotesi è che la società tenterà fino all'ultimo di cedere l'esterno per tentare poi un ultimo affondo su Domenico Berardi, che consentirebbe ad Allegri di schierare all'occorrenza un tridente con Chiesa e Vlahovic.