La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo impegnativo, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Come dichiarato di recente da Massimiliano Allegri, la rosa attuale dovrebbe rimanere tale anche a fine mercato, segnale evidente di come la Juventus voglia soprattutto rilanciare quei giocatori che la scorsa stagione sono stati condizionati da infortuni. Potrebbero esserci cessioni in prestito, una su tutte quella di Fabio Miretti, che piace a diverse società di Serie A. Fino a qualche giorno fa si parlava di un suo possibile trasferimento alla Salernitana o al Monza, negli ultimi giorni, invece, il Lecce avrebbe contattato direttamente la società bianconera per valutare il prestito del centrocampista, che avrebbe così la possibilità di raccogliere minutaggio in Serie A.

A tal riguardo, nella prima giornata di campionato Miretti è stato schierato titolare, non ha invece giocato contro il Bologna, con Allegri che gli ha preferito Fagioli. Una scelta, quella della cessione in prestito in Serie A, che potrebbe garantire al giocatore una crescita importante, così da ritornare a Torino nel 2024 per giocarsi un posto da titolare nel centrocampo bianconero.

Il giocatore Miretti potrebbe trasferirsi in prestito al Lecce

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la cessione in prestito di Fabio Miretti al Lecce. Il centrocampista piace alla società pugliese, che sta lavorando per migliorare il centrocampo. Una squadra, quella di D'Aversa, partita molto bene in campionato con una vittoria contro la Lazio ed un pareggio contro la Fiorentina, segnale evidente dell'ottimo lavoro portato avanti dall'ex tecnico della Sampdoria ma anche dagli investimenti importanti della società pugliese.

Miretti andrebbe a migliorare la rosa del Lecce, che ha come obiettivo la permanenza nel campionato di serie A. Non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus in prestito in questo finale di calciomercato estivo. Sarebbero vicini al trasferimento fino a giugno al Frosinone Matias Soulé e Kaio Jorge, entrambi dovrebbero raggiungere Enzo Barrenechea, già trasferitosi nella società laziale e che contro l'Atalanta ha dimostrato tutta la sua utilità nella squadra di Di Francesco.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni a titolo definitivo. A tal riguardo, se dovessero arrivare offerte importanti per Filip Kostic e Moise Kean la società bianconera potrebbe valutarle. Sarebbero già stati individuati i sostituti: continua a piacere Domenico Berardi anche se rimane una trattativa difficile. Al posto della punta italiana invece potrebbe arrivare lo spagnolo Alvaro Morata per 20 milioni di euro.