Dopo lo voci dei giorni scorsi adesso è ufficiale: Neymar Jr è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal che adesso avrebbe messo nel mirino anche Romelu Lukaku. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi attorno ai 160 milioni di euro ma tra bonus alla firma e impegni commerciali l'ex PSG potrebbe arrivare a guadagnare quasi 300 milioni di euro.

Neymar diventa così dopo Benzema il giocatore più pagato della Saudi Pro League.

Il PSG ha dunque accettato l'offerta di 100 milioni di euro più bonus per il brasiliano che era ormai diventato un separato in casa.

Le parole di Neymar e Al-Khelaifi

Dopo ben 6 anni al servizio del PSG, sono arrivati anche i dovuti messaggi di ringraziamento da parte di Al-Khelaifi: "Il giorno in cui è arrivato al Paris Saint-Germain e il contributo che ha dato al club e al progetto negli ultimi sei anni non saranno mai dimenticati. Ci siamo divertiti molto con lui e Neymar sarà sempre una parte importante della nostra storia. Voglio ringraziare Neymar e la sua famiglia. Auguriamo a Neymar tutto il meglio per il suo futuro e la sua prossima avventura".

"Ho avuto grandi risultati e momenti speciali in Europa, ma ho sempre voluto essere un attore globale e affrontare nuove sfide e opportunità in posti nuovi - ha invece dichiarato Neymar - Voglio scrivere una nuova storia sportiva, la Saudi Pro League ora ha una grande energia e giocatori di qualità.

Ho sentito molto e so che c'è una lunga lista di giocatori brasiliani che hanno giocato in Arabia Saudita nel corso degli anni, quindi penso che sia il posto ideale. L'Al Hilal è un grande club con fan fantastici e il miglior club in Asia. Adoro vincere e segnare gol e ho intenzione di continuare a farlo in Arabia Saudita e ad Al Hilal"

Il principe mai diventato Re

Sembra passata un'eternità da quando nell'estate del 2013 il giovane talento Neymar si trasferiva dal Santos al Barcellona per la cifra di 83 milioni di euro: splendida l'esperienza vissuta in Catalogna con la vittoria della Champions League del 2015 nella Finale di Berlino contro la Juventus in cima alla lista di ricordi: alla fine arrivano 105 gol e 76 assist in 186 presenze.

Subito dopo l'esperienza al PSG dove il brasiliano non ha tradito le attese, lo dimostrano i 118 gol e 77 assist in 173 partite, numeri pazzeschi per un calciatore che non è comunque mai riuscito a scalzare Messi e Ronaldo dal trono dei migliori, oscurato negli ultimi anni anche dai talenti emergenti Mbappe e Haaland. Adesso l'esperienza in Arabia, che l'ex Santos inizia con entusiasmo e voglia di continuare a fare ciò che sa fare meglio: segnare.