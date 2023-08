La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte delle trattative di mercato della società bianconera hanno riguardato le cessioni ma le partenze potrebbero continuare anche in queste ultime deu settimane di mercato estivo. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società bianconera è Filip Kostic, arrivato nel recente calciomercato estivo dall'Eintracht Francoforte per circa 12 milioni di euro più bonus, non sarebbe più considerato un giocatore importante per l'idea di gioco di Massimiliano Allegri anche in considerazione della crescita di Weah sulla fascia destra.

La Juventus starebbe cercando un giocatore di qualità che sappia fornire assist ma anche garantire gol, per questo potrebbe acquistare Domenico Berardi dal Sassuolo lasciando partire Kostic. La valutazione di mercato del centrocampista della nazionale della Serbia è di circa 25 milioni di euro, ci sarebbero diverse società turche sul giocatore oltre che la sua ex squadra, l'Eintracht Francoforte. La somma che arriverebbe da Kostic potrebbe essere utilizzata poi per l'acquisto di Domenico Berardi, che ha una valutazione di mercato simile a quella di Kostic.

Il giocatore Kostic potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione di Filip Kostic per circa 25 milioni di euro.

Il centrocampista della nazionale della Serbia piace a diverse società turche ma anche all'Eintracht Francoforte, società dalla quale è arrivato nel recente calciomercato estivo. Kostic è stato uno dei migliori della Juventus la scorsa stagione, soprattutto garantendo assist importanti ai suoi compagni. La società bianconera valuterebbe la sua cessione sia per motivi anagrafici, avendo 31 anni, ma anche perché Allegri vorrebbe un giocatore di qualità per che sappia adattarsi come seconda punta o eventualmente come punta di fascia nel 4-3-3.

Si parla infatti di un possibile arrivo a Torino di Domenico Berardi, il giocatore del Sassuolo ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, è reduce da stagioni importanti nella società emiliana avendo disputato in Serie A 297 match segnando 113 gol e fornendo 80 assist ai suoi compagni. Allegri vorrebbe un giocatore che abbia quelle caratteristiche tecniche, per questo potrebbe acquistare Berardi vendendo Kostic.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il centrocampo. Se dovesse partire Miretti potrebbe arrivare un giocatore anche nel settore, fra i nomi che più piacciono spiccano sicuramente Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid ma anche Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo, valutato circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato si valuta Romelu Lukaku, che la Juventus potrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto.