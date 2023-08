La Roma sarebbe a un passo dall'attaccante iraniano Sardar Azmoun, classe 1995, che potrebbe giungere in prestito con diritto di riscatto o con obbligo condizionato dal Bayer Leverkusen.

La trattativa è stata orchestrata dal direttore sportivo dei giallorossi Tiago Pinto, desideroso di accontentare il tecnico portoghese José Mourinho regalandogli un giocatore di caratura internazionale.

José Mourinho e il suo pallino di lunga data

Azmoun sarebbe nel mirino di Mourinho sin dal 2021, ma allora la richiesta di 25 milioni di euro avanzata dallo Zenit San Pietroburgo rappresentava un ostacolo insormontabile.

Nel gennaio 2022, il Bayer Leverkusen è riuscito ad acquistarlo per 18 milioni di euro dallo Zenit. Tuttavia, Mourinho non ha mai smesso di seguirlo.

L'opportunità di ingaggiarlo è arrivata in questi giorni, dopo che l'Atalanta ha bloccato la cessione di Duvan Zapata [VIDEO], spingendo la Roma verso Azmoun. Secondo i rumors la trattativa sarebbe alle fasi conclusive con il Bayer Leverkusen.

Come cambierebbe la Roma con Azmoun

Con Azmoun, Mourinho avrebbe a disposizione maggiori opzioni in attacco: l'iraniano potrebbe giocare come prima punta accanto a Paulo Dybala o come seconda punta con Andrea Belotti. Questo potrebbe comportare un cambio di modulo di gioco, portando all' adozione di un 3-5-2.

Se l'affare dovesse andare in porto Azmoun sarebbe solo l'ultimo innesto della Roma in questa sessione estiva di Calciomercato, dopo l'arrivo a centrocampo di Houssem Aouar e di Renato Sanches e in difesa quello di Evan N'dicka dall'Eintracht.

I numeri di Azmoun

Azmoun è un attaccante versatile, capace di giocare sia come prima che seconda punta.

Approdato al Bayer Leverkusen nel gennaio 2022 dallo Zenit San Pietroburgo, in Germania ha collezionato 5 gol e 5 assist in 44 presenze. Dopo un infortunio al polpaccio che lo tiene fermo da fine luglio, il suo ritorno è atteso in campo a settembre.

Precedentemente aveva realizzato 62 gol e 23 assist in 104 partite con lo Zenit San Pietroburgo, dopo le precedenti esperienze sempre in Russia con Rostov e Rubin Kazan.

Un giocatore interessato anche alle questioni civili

Sardara Azmoun ha segnato 45 gol in 71 partite con la nazionale iraniana ed è noto anche per il suo impegno su questioni civili fuori dal campo.

In particolare il calciatore ha preso una posizione pubblica in seguito agli eventi di repressione delle proteste delle donne in Iran lo scorso autunno.