Secondo quanto si apprende dalle ultime fonti sul tema, la holding statunitense 777 Partners, proprietaria del Genoa e di altri 6 club di calcio, starebbe per acquisire l'Everton, club che milita in Premier League.

L'accordo tra il gruppo USA e l'imprenditore iraniano Farhad Moshiri sarebbe molto vicino a concretizzarsi, il tutto dopo mesi di abboccamenti e trattative: l'idea della 777 Partners sarebbe quella di rilevare l'intero pacchetto di maggioranza della società, il tutto con l'intento di fare il proprio ingresso nell'ultimo campionato che gli mancava, quello inglese.

Questo il roster dei club già acquistati dalla holding: Germania (Hertha Berlino), Francia (Paris FC), Spagna (Siviglia, anche se in maniera minoritaria), Belgio (Standard Liegi), Brasile (Vasco da Gama) e Australia (Melbourne FC), oltre ovviamente all'Italia (Genoa).

Le difficoltà finanziarie dell'Everton e i problemi sul campo

L'Everton aveva già negoziato la propria cessione con la società MSP Sports Capital con sede a New York, il tutto per cedere una quota di minoranza del club, ma le trattative si sono interrotte il mese scorso, aprendo di fatto la strada a nuovi colloqui con 777 Partners.

Negli ultimi sette anni, la gestione di Moshiri all'Everton è stata segnata da decisioni finanziarie audaci e da un'elevata spesa, tutte strategie che hanno condotto il club a fare i conti con difficoltà sempre crescenti sia sul campo che dal punto di vista finanziario.

Attualmente, la società è anche sotto inchiesta per presunte violazioni delle regole sul fair play finanziario della Premier League: stando a quanto diffuso ad aprile scorso, il club di Liverpool era arrivato a 372 milioni di perdite, decisamente troppi per non far pensare ad un passo indietro della proprietà.

Alle criticità economiche si sono tra l'altro affiancate delle problematiche evidenti anche a livello di campo: nella Premier League 2022-23, quella scorsa, l'Everton si è salvato per il rotto della cuffia classificandosi alla fine in 17esima posizione, l'ultima utile a mantenere il posto nella massima serie inglese.

Quest'anno le cose non sono iniziate con un piglio diverso: dopo 4 match disputati, l'Everton ha totalizzato soltanto un punto e fatto registrare ben 3 sconfitte con 2 soli gol segnati e ben 8 incassati. L'attacco non funziona e la difesa fa acqua, non i migliori auspici insomma per affrontare il campionato che per i Toffees segnerà il cambio di proprietà.