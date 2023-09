Il talento croato classe 2007 Luka Vuskovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham per la cifra di 14 milioni di euro più bonus legati ai risultati e alle presenze: gli Spurs hanno quindi sconfitto la concorrenza di Manchester City, Paris Saint-Germain e Milan facendo entrare il talento della Dinamo Zagabria nel roster degli under 17 più pagati nella storia del calcio. Il giocatore rimarrà a giocare a Spalato fino al raggiungimento dei diciott'anni di età, arriverà dunque al Tottenham nell'estate del 2025.

Gli under 17 più pagati della storia

Vuskovic è un difensore centrale noto per la sua solidità difensiva, per la capacità di lettura del gioco e per la visione tattica. A soli 16 anni e mezzo (nato il 24 febbraio 2007), il croato dell'Hajduk Spalato si è aggiunto alla lista degli U17 più costosi nella storia del calcio, affiancando Pietro Pellegri (trasferitosi dal Genoa al Monaco nel 2017/2018 per circa 21 milioni di euro), Willem Geubbels (anch'egli passato al Monaco per 20 milioni di euro), Pedri (dal Las Palmas al Barcellona per 17,5 milioni di euro), Theo Walcott (quando l'Arsenal ha investito 10 milioni nel lontano 2006 per strapparlo al Southampton) e il più recente Karim Adeyemi (dal Bayern Monaco al Salisburgo per 10 milioni di euro).

Al ragazzo adesso il compito di ripagare l'investimento fatto su di lui a suon di prestazioni.

Il tentativo da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara

Secondo quanto riportato da diversi spifferi di calciomercato, nel 2022 anche il Milan aveva cercato di esplorare la possibilità di avviare una trattativa per portare Luka Vuskovic a Milano.

Paolo Maldini e Frederic Massara, all'epoca responsabili dell'area sportiva rossonera, avevano dimostrato interesse per il giovane talento cercando di organizzare un incontro con l'entourage del giocatore nel mese di dicembre. Le richieste economiche estremamente elevate avanzate dal club croato avevano però fatto rapidamente desistere la dirigenza del Milan dal proseguire la trattiva, con i rossoneri interessati si ai giovani di talento ma a prezzi di mercato contenuti e ben digeribili dalle classe del club.

Nonostante tutto, le strade del Milan e di Vuskovic si sono comunque incrociate in passato: la Primavera, guidata da Ignazio Abate, ha infatti affrontato l'Hajduk Spalato, la squadra del giovane talento croato, nelle semifinali dello scorso anno, subendo una sconfitta per 0-1. Successivamente, i croati avevano subito una pesante sconfitta in finale, perdendo 5-0 contro l'AZ Alkmaar.