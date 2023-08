L'Inter si sta muovendo sul mercato in questi ultimi giorni per definire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri stanno chiudendo l'acquisto di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più bonus, ma non finisce qui. Sicuramente sarà fatto qualche altra cosa in attacco, ma anche in mezzo al campo non sono esclusi interventi non essendo pienamente convinti di puntare su Stefano Sensi. Il club meneghino si sta guardando intorno per capire su qualche profilo andare e l'ultimo nome sondato dai dirigenti è quello di Antonin Barak, che alla Fiorentina sembra essere finito ai margini.

L'Atalanta è alla ricerca di un difensore di spessore per rinforzare ulteriormente la squadra di Gasperini. Dopo Kolasinac, adesso la Dea avrebbe sondato il terreno per Alessandro Buongiorno, che tanto bene ha fatto con il Torino lo scorso anno. Non sarà semplice convincere i granata a privarsene, soprattutto ad una settimana dalla fine del mercato.

Inter su Barak

L'Inter potrebbe intervenire ancora per rinforzare il centrocampo dopo che è saltato l'affare Lazar Samardzic. I nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di un elemento che possa portare fisico e qualità tecniche e l'identikit risponde al nome di Antonin Barak. Il centrocampista ceco si è trasferito alla Fiorentina dall'Hellas Verona lo scorso anno ma l'annata è stata al di sotto delle aspettative e anche per questo i viola adesso sono pronti a discutere della sua cessione, non rientrando nei piani di Vincenzo Italiano o, comunque, non essendo considerato un titolarissimo del suo scacchiere tattico.

Una trattativa non semplice essendo negli ultimi giorni di mercato e avendo investito 10 milioni complessivi tra prestito oneroso e riscatto. La società nerazzurra, però, starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi per uno scambio alla pari, visto che quest'ultimo ha fatto molto bene nel precampionato e questo ha permesso anche una piccola rivalutazione anche se Inzaghi e i dirigenti qualche perplessità sulla tenuta fisica ce l'hanno sempre.

Atalanta su Buongiorno

L'Atalanta vorrebbe chiudere una campagna acquisti già di spessore, con gli arrivi di De Ketelaere e Scamacca, con un altro colpo importante in difesa. La Dea starebbe pensando a Alessandro Buongiorno del Torino, anche se i granata non vorrebbero privarsi del pilastro della loro difesa. I bergamaschi avrebbero messo sul piatto il cartellino di Miranchuk, oltre ad un conguaglio economico intorno ai 15 milioni di euro ma la risposta del club di Urbano Cairo è stata abbastanza chiara: Buongiorno non si muove da Torino in questa sessione di mercato.