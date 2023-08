E' iniziato il conto alla rovescia per l'esordio stagionale del Crotone. La formazione rossoblù scenderà in campo per il turno della prima giornata di Serie C 2023-2024 allo Stadio "Massimino" di Catania nella serata di venerdì 1 settembre alle ore 19:45. Sarà proprio la gara tra Catania e Crotone ad aprire la stagione nel "Girone C". La Lega Pro ha inoltre comunicato gli orari delle prima cinque giornate del torneo che vedranno gli squali protagonisti.

Mercato invece in stand by per i rossoblù che nelle ultime giornate avrebbero ricevuto un sondaggio da parte del Pescara per il centrocampista Alessio Tribuzzi.

Crotone, esordio a Catania

La stagione del Crotone ripartirà dalla Sicilia e dalla città di Catania. Il big-match tra pitagorici ed etnei darà il via al nuovo campionato. I siciliani rappresentano la novità, essendo neopromossi dalla Serie D. La squadra etnea ha investito tanto sul mercato andando ad allestire una squadra che partirà in prima fila per la vittoria del torneo. Il Crotone, seconda classificata del raggruppamento "C" della passata stagione, ha invece avviato un'opera di ridimensionamento del budget di mercato ma si pone comunque come candidata alla promozione.

Crotone, cinque turni serali

Il Crotone nelle prime cinque giornate giocherà sempre di sera. E' quanto emerso dalle scelte della Lega Pro.

Dopo la sfida di Catania dell'1 settembre alle 19:45, il Crotone affronterà all'Ezio Scida la Turris domenica 10 settembre alle 20:45. La terza giornata vedrà i rossoblù scendere in campo a Francavilla Fontana, domenica 17 settembre alle ore 20:45.

La quarta sfida stagionale avverrà a Crotone contro l'Audace Cerignola giovedì 21 settembre alle ore 20:45.

La quinta giornata, l'ultima della quale è stato comunicato l'orario, sarà ancora all'Ezio Scida con il Crotone che scenderà in campo contro il Sorrento domenica 24 settembre alle ore 20:45.

Pescara interessato a Tribuzzi

Venendo al mercato, nei giorni scorsi il Pescara si sarebbe fatto avanti per valutare la disponibilità del Crotone a cedere il centrocampista Alessio Tribuzzi. L'ex Frosinone, volto della campagna abbonamenti 2023-2024, è però ritenuto incedibile e rimarrà quindi (salvo offerte irrinunciabili) in Calabria.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità sul fronte del mercato in entrata ma in questo senso non sembrano trapelare nomi. In uscita i calabresi potrebbero cedere ancora diversi calciatori, su tutti il portiere Paolo Branduani, il difensore Manuel Nicoletti, il centrocampista Jacopo Petriccione e due attaccanti, Austustus Karbo e Gabriele Bernardotto.