La Juventus si prepara all'esordio in campionato. Domenica 20 agosto alle ore 20:45, la formazione di Massimiliano Allegri sarà di scena alla Dacia Arena contro l'Udinese di Sottil che ha disputato un ottimo pre-campionato. Una sfida subito importante per la Vecchia Signora, chiamata a conquistare il successo per partire col piede giusto in ottica Scudetto.

Juve, 3-5-2 per Allegri: esordio per Weah, conferma per Chiesa

Per quanto riguarda il possibile undici titolare, Allegri è pronto a confermare il 3-5-2 della passata stagione. In porta conferma per Szczesny nonostante le voci di mercato di un possibile interessamento del Bayern Monaco.

La difesa a tre dovrebbe esser composta da capitan Danilo, Bremer e Gatti che si gioca una maglia da titolare con Alex Sandro.

A centrocampo, pochi dubbi per il tecnico bianconero che recupera Adrien Rabiot. Il francese dovrebbe completare la mediana assieme a Manuel Locatelli nel ruolo di regista davanti alla difesa e Fagioli che dovrebbe vincere il ballottaggio con Miretti e Mckennie. La novità riguarda Paul Pogba che potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati e giocare uno spezzone di partita. Le corsie esterne saranno infine presidiate da Weah, autore di un ottimo pre-campionato, e Kostic in vantaggio su Cambiaso.

Infine, la coppia offensiva che dovrebbe esser composta da Vlahovic e Chiesa, che nonostante l'interesse di molti club di Premier, viaggia verso la conferma e soprattutto verso la maglia da titolare in quel di Udine.

Dalla panchina Milik e Kean, carte importanti a gara in corso.

Udinese, Sottil punta su Beto e Thauvin

Buon avvio di pre-season per l'Udinese di Sottil che ha conquistato anche il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria sul Catanzaro. I friulani vogliono cominciare il campionato con un ottimo risultato e rimarcare quanto di buono fatto nella passata stagione.

Il tecnico Sottil si affida al 3-5-2 e alle sue certezze. Nonostante l'addio di un elemento fondamentale come Pereyra, l'allenatore friulano è pronto a puntare sul tandem offensivo formato da Beto e Thauvin, apparso in grande forma nelle amichevoli. A centrocampo, spazio a Wallace e soprattutto Lovric in rete nella sfida contro il Catanzaro ed elemento importante per la mediana di Sottil.

In difesa, spazio al trio formato da Perez, Bijol e Masina. In porta, confermatissimo Silvestri.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Juventus:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Wallace, Lovric, Kamara; Beto, Thauvin.