In un'intervista recente a Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha delineato un quadro chiaro del suo piano per il futuro della società bianconera, evidenziando il lavoro svolto nei due anni passati e le sue prospettive per la squadra bianconera. Con la rosa bianconera che ha subito importanti cambiamenti e un forte investimento sui giovani talenti, Allegri ha espresso la sua fiducia nell'andamento positivo della Juventus e nei risultati di lungo termine.

Tanti cambiamenti della rosa della Juventus e investimenti nei giovani

Allegri ha iniziato parlando del suo ritorno alla Juventus con un piano preciso in mente.

Ha riconosciuto che i due anni passati senza vincere trofei hanno rappresentato una sfida, ma ha sottolineato l'importanza di un cambiamento totale della squadra. Con soli tre portieri e sette giocatori di movimento rimasti dalla sua precedente gestione, Allegri ha evidenziato il lavoro svolto nell'introduzione di giovani talenti. "Sono arrivati sette giocatori della Next Gen in questa stagione, abbiamo ridotto il monte ingaggi e alzato il valore patrimoniale," ha affermato. Questo approccio ha dimostrato la volontà del club di investire nel futuro e nella crescita a lungo termine. Ha poi aggiunto: "La Juventus ha il destino nelle sue mani".

Questa visione ambiziosa sottolinea il desiderio della società bianconera di stabilirsi come forza dominante non solo nel panorama italiano, ma anche in Europa.

L'accento sulla costruzione di una squadra solida e competitiva sembra essere una parte centrale del suo piano di lungo termine.

Massimiliano Allegri ha parlato anche dell'ingaggio di Cristiano Giuntoli da parte della Juventus

Il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha svolto e sta svolgendo un ruolo importante nella strategia di mercato della società bianconera.

Allegri ha elogiato l'ingresso di Giuntoli e la sua capacità di integrarsi bene in una realtà così complessa e ambiziosa come la Juventus. La sua presenza è stata ritenuta essenziale per adattarsi allo stile di lavoro del club e per prendere decisioni strategiche volte a rafforzare la squadra. Allegri ha condiviso la sua fiducia nei confronti di alcuni giocatori chiave della squadra.

Ha citato l'esempio di Dusan Vlahovic, che sta cercando di riscattarsi da una stagione difficile, e Federico Chiesa, che ha affrontato un infortunio ma rappresenta ancora un asset prezioso per la squadra.

In definitiva, l'intervista di Allegri a Dazn ha offerto uno sguardo approfondito sulla sua visione per il futuro della Juventus. Il suo approccio ambizioso al rinnovamento della squadra, l'investimento sui giovani talenti e la fiducia nei confronti dei dirigenti e dei giocatori chiave riflettono un impegno a lungo termine per riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.