La Juventus ha iniziato la stagione con una vittoria ed un pareggio in campionato, rispettivamente contro Udinese e Bologna. La prestazione contro i friulani è stata importante, decisamente meno il primo tempo contro gli emiliani. Nonostante la delusione del pareggio, nella seconda giornata di campionato ci sono diversi motivi per essere soddisfatti in questo inizio di stagione. Su tutti, la forma ideale di Dusan Vlahovic, che la scorsa stagione è stato condizionato dalla pubalgia che non gli ha permesso di dare un grande contributo, soprattutto nella seconda parte di stagione.

Il giocatore sembra aver risolto il problema e nelle prime due giornate ha segnato due gol, il primo sul rigore contro l'Udinese ed il secondo con un colpo di testa su cross di Iling-Junior contro il Bologna. Sorprende anche la crescita di leadership del giocatore, che dopo il match contro il Bologna ha postato una sua foto con un testo motivazionale: 'Due solo parole, vietato arrendersi'. Un atteggiamento che ha dimostrato anche contro gli emiliani, non solo per il gol del pareggio.

Vlahovic sta dimostrando leadership in questo inizio di stagione

La Juventus è ripartita da Dusan Vlahovic. Nonostante le indiscrezioni in questo Calciomercato estivo, che hanno parlato di una sua possibile partenza (soprattutto quella sullo scambio di mercato con il Chelsea che riguardava Romelu Lukaku, poi trasferitosi alla Roma), alla fine il giocatore della nazionale serba è rimasto a Torino.

Le prestazioni contro Udinese e Bologna dimostrano come Vlahovic sia diventato un vero e proprio leader della Juventus, migliorando anche nel far salire la squadra e nel supportare il gioco offensivo. Il post pubblicato su Instagram va a confermare il suo ruolo di leadership. Fra le critiche che lo hanno riguardato la scorsa stagione c'è stata sicuramente quella di non esser riuscito a fare da riferimento offensivo, spesso anticipato dai difensori avversari.

In questo inizio di stagione, invece, sembra essere migliorato molto anche dal punto di vista tecnico. Vlahovic rimarrà a Torino insieme a Chiesa, anche lui avvicinato a diverse società in questo calciomercato estivo. Il giocatore italiano a breve dovrebbe incontrare la società bianconera per definire il prolungamento di contratto, in scadenza a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire qualche cessione in questo finale di calciomercato estivo. Ufficializzate quelle di Matias Soulé e Kaio Jorge in prestito al Frosinone, si valutano offerte anche per Moise Kean e Filip Kostic, anche se attualmente non ci sono società pronte ad investire su i due giocatori della società bianconera. Per questo sembra anche improbabile l'arrivo di un rinforzo.