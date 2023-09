La Juventus dopo la vittoria contro l'Udinese ha pareggiato il match contro il Bologna per 1 a 1 all'Allianz Stadium di Torino. La prima stagionale nel proprio stadio non è stata delle migliori, soprattutto nel primo tempo in cui i bianconeri hanno subito gli emiliani. Il gol è arrivato nel primo tempo su errore di Alex Sandro in collaborazione con Bremer, segnato da Ferguson. Tante critiche hanno riguardato il terzino brasiliano, che già la scorsa stagione era risultato decisivo in alcuni gol subiti dalla squadra bianconera. Fra i più critici dopo il match contro il Bologna c'è sicuramente il giornalista Massimo Pavan, a supporto dei tanti tifosi bianconeri che sui social hanno criticato in primis la società per non aver sostituito Alex Sandro ma anche il tecnico Massimiliano Allegri che lo ha schierato, considerando che è rimasto in panchina Federico Gatti, che alla fine della scorsa stagione ha giocato diversi match da titolare dando un contributo importante alla squadra bianconera.

Il giornalista sportivo Pavan ha parlato di Alex Sandro

''Quando c'è Alex Sandro titolare la Juventus corre sempre dei rischi, contro il Bologna un suo intervento fuori tempo ci è costato un gol''. Queste le dichiarazioni di Massimo Pavan in un articolo pubblicato su tuttojuve.com. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'I tifosi della Juventus ricordano le prove disastrose del brasiliano con l'Empoli e in Supercoppa contro l'Inter, la società avrebbe dovuto intervenire sul mercato per trovare un sostituto'. Pavan ha aggiunto che è un dispiacere il fatto che Alex Sandro debba subire tutte queste critiche ma sono giustificate in quanto il suo ingaggio è importante guadagnando 6 milioni di euro a stagione e in molti si aspettano prestazioni migliori dal brasiliano.

Il giocatore Alex Sandro ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024

Il giocatore Alex Sandro ha un contratto fino a giugno 2024 con la società bianconera ed è difficile il prolungamento dell'intesa contrattuale considerando che la Juventus avrebbe valutato la cessione del giocatore in questo Calciomercato estivo. Alla fine però non sono arrivate offerte oltre al fatto che il brasiliano ha preferito rimanere a Torino.

C'è da dire che la società bianconera ha promosso in prima squadra Huijsen, che rappresenta la prima alternativa al brasiliano, e non è da scartare la possibilità che gradualmente giochi match da titolare in questa stagione. La scorsa stagione Allegri ha adattato anche Danilo come centrale difensivo di sinistra con Gatti centrale di destra.

Il possibile mercato della Juventus

Quel che sembra certo è che la Juventus non prolungherà il contratto del brasiliano anche in considerazione del fatto che pesa a bilancio circa 12 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. La società bianconera sta lavorando all'alleggerimento del bilancio societario, potrebbe rescindere il contratto Bonucci e si valutano offerte per Kostic, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.