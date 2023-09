Una sfida nella sfida quella che vedrà il Crotone impegnato allo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento. Una gara che tornerà in terza serie a distanza di alcune stagioni e contrapporrà due formazioni con ambizioni d'alta classifica. Dalla Serie A alla Serie C in pochi anni, un copione comune ad entrambe le squadre. La gara è in programma domenica 1 ottobre a partire dalle ore 18,30 con diretta televisiva curata da Sky e Now TV. Il tecnico Lamberto Zauli starebbe valutando la possibilità di concedere una maglia da titolare al centrocampista Andrea D'Errico e all'attaccante Guido Gomez.

Crotone, tutti disponibili

Il Crotone che arriverà al Vigorito sarà una squadra al completo. Tutti i giocatori sono arruolabili per il tecnico Lamberto Zauli che potrebbe proseguire con il modulo 4-2-3-1, proponendo dal primo minuto il centrocampista Andra D'Errico, con la possibile conferma come punta centrale di Guido Gomez, trascinatore degli squali nelle ultime due uscite stagionali con due gol che sono valsi quattro punti contro Audace Cerignola e Sorrento. In difesa dal primo minuto ci sarà l'esperto Giuseppe Loiacono al fianco del capitano Guillaume Gigliotti. A centrocampo una gara da ex per Jacopo Petriccione che tornerà a Benevento a distanza di due stagioni dalla sua esperienza in giallorosso.

Attesa per la conferenza di Zauli

Nella mattinata di sabato 30 settembre attorno alle ore 12 presso la Sala Stampa dello Stadio Comunale Ezio Scida prenderà la parola il tecnico del Crotone, Lamberto Zauli. Sarà l'occasione giusta per l'allenatore rossoblù per presentare la gara del Vigorito di Benevento. In questa occasione si potrà conoscere lo stato di condizione fisica della squadra a poche ore del match ma anche capire se lo stesso tecnico proseguirà con il modulo 4-2-3-1, oppure se valuterà il passaggio al 4-3-3 oppure un ritorno al 4-4-2.

Indipendente dallo schieramento, come evidenziato dallo stesso Lamberto Zauli in passato, a fare la differenza saranno le motivazioni e l'approccio alla gara.

Crotone sconfitto nell'ultimo precedente

L'ultimo precedente in casa del Benevento è coincisa con una sconfitta per il Crotone. Era la stagione di Serie B, 2020-2021 e il punteggio finale fu di 3-1 per i giallorossi.

Le squadre sono inoltre legate da un piccolo record: Benevento e Crotone si sono affrontate in tutti i campionati professionistici. Dalla Serie A alla Serie B, dalla Serie C unica vecchio stile a quella moderna, fino alla Serie C1 e Serie C2. Le due formazioni sono state indicate in estate nel lotto delle favorite per la vittoria finale del girone assieme ad Avellino e Catania ma, al momento, si trovano a dover inseguire la capoliste Latina e Juve Stabia.