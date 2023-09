Il Crotone si avvicina gradualmente alla terza trasferta stagionale in Lega Pro, quella dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Gli squali avranno a disposizione tutta la rosa. Qualche problema di rosa per il Benevento che prova a recuperare gli infortunati Massimo Improta, Amato Ciciretti ed Emanuele Terranova. In vista di questo importante match per l'alta classifica a prendere la parola in casa rossoblù è stato il difensore Giuseppe Loiacono, una delle novità tra le fila del Crotone di questa stagione. La sfida sarà soggetta a Tessera del Tifoso per i tifosi del Crotone che vorranno arrivare in Campania.

Crotone, Loiacono pronto alla sfida

Uno dei potenziali titolari nell'undici del tecnico Lamberto Zauli contro il Benevento potrebbe essere il difensore Giuseppe Loiacono. Arrivato nelle scorse settimane a seguito della mancata iscrizione in Serie B della Reggina, il calciatore sembra essersi ambientato rapidamente in rossoblù. "Mi sono inserito al meglio trovandomi a mio agio - ha dichiarato Loiacono -, a Benevento ci attende una gara difficile, contro una squadra forte. Sono un gruppo importante, dalla loro parte avranno anche la variabile del pubblico. Noi dovremo cercare di sbagliare il meno possibile".

Miglioramenti in difesa

Tra le note positive del Crotone c'è la difesa che dopo un iniziale sbandamento sembra aver trovato le misure.

"Secondo il mio punto di vista - prosegue il difensore -, bisogna prima di tutto evitare di prendere reti. Riuscire a mantenere la porta inviolata è forse più difficile del riuscire a fare gol. Le reti, bene o male si fanno, non subirle è invece la parte difficile. Se si vuole fare qualcosa di importante si deve prima di tutto subire pochi gol.

La squadra? Mi trovo bene, sono ragazzi umili, ci siamo messi a disposizione. La maglia da titolare va sudata in allenamento per tutta la stagione".

Benevento, dubbi di formazione

Per il tecnico Andreoletti sono giornate di attesa. Il Benevento confida nel recupero di almeno tre calciatori in vista di questo importante match.

Verso la convocazione l'attaccante Massimo Improta. Più difficile avere a disposizione l'attaccante Amato Ciciretti e il difensore Emanuele Terranova. Dovrebbe far parte dei convocati l'ex di giornata, l'attaccante Camillo Ciano. Sarà una gara che vedrà la presenza di un ex anche tra le fila del Crotone. Si tratta del centrocampista Jacopo Petriccione che due stagioni fa ha vestito, anche se per sei mesi, la maglia dei Sanniti.

Crotone, restrizione per i tifosi

Essendo considerata gara a rischio a causa della rivalità storica tra tifoserie, la gara del Vigorito imporrà il possesso della Tessera del Tifoso per l'acquisto dei tagliando del settore ospiti e per l'accesso all'impianto. Per far fronte alle richieste dei tifosi rossoblù il Crotone opererà il rilascio delle tessere al costo di 10 euro. Le Tessere del Tifoso potranno essere acquistate presso il Ticket Point del club, con modalità e orari di apertura presenti sul sito ufficiale del club calabrese.