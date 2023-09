Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe che durante la sessione invernale venga rinforzato il centrocampo. La mancanza numerica di soluzioni, dovuta anche alla possibile squalifica di Paul Pogba, sotto indagine data la positività al testosterone rilevata dopo il match contro l'Udinese nella prima giornata di campionato, rende quasi obbligatorio per il club puntare ad un nuovo profilo per la mediana.

L'ultimo nome in ordine di tempo è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese, attualmente in forza al Tottenham, è stato relegato in secondo piano dalla nuova gestione tecnica guidata da Ange Postecoglou, per lui potrebbe dunque essere giunto il momento di fare un'altra esperienza altrove.

Hojbjerg potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

La Juventus starebbe dunque pensando al possibile acquisto in prestito con diritto di riscatto del centrocampista della nazionale della Danimarca Pierre-Emile Hojbjerg. I primi rumors raccontano che il Tottenham non ritiene il calciatore incedibile ma che come formula preferirebbe un obbligo di riscatto a fine stagione per una cifra che potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro.

Diversi spifferi evidenziano addirittura come gli agenti di Højbjerg sarebbero attesi a Torino nelle prossime settimane per discutere di un eventuale trasferimento del centrocampista nella società bianconera. Da tre stagioni nella squadra guidata fino allo scorso anno da Antonio Conte, Hojbjerg sarebbe un rinforzo d'esperienza e qualità per la Juventus ma non è l'unico profilo che lo staff di Cristiano Giuntoli starebbe valutando.

Anche la candidatura di Khephren Thuram del Nizza infatti rimane sempre molto autorevole.

Khephren Thuram il più seguito insieme ad Hojbjerg

Oltre al centrocampista che milita in Premier, i bianconeri continuano a seguire molto da vicino anche il mediano in forza nella compagine della Ligue 1, un profilo il suo sponsorizzato negli ultimi giorni anche dall'ex calciatore bianconero Mohamed Sissoko.

Thuram ha solo 22 anni ma costa molto, quasi 40 milioni di euro, una cifra che la società potrebbe sborsare identificando nell'acquisizione del mediano del Nizza un investimento per il futuro. Del resto la mediana bianconera ha soltanto Nicolussi Caviglia come soluzione dalla panchina, oltre a Miretti o Fagioli a seconda di chi di volta in volta parta titolare.

Giuntoli seguirebbe anche Lazar Samardzic dell'Udinese che costa attorno ai 25 milioni di euro.