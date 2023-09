"Innanzitutto devono vedere le controanalisi. Poi il fatto che sia successo a Pogba mi fa dire che non è che gli cambi troppo visto che non ha mai giocato molto dal suo ritorno in bianconero": ad esprimersi in questi termini il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis che nel corso di un'intervista rilasciata a L'interista ha trattato diversi argomenti tra cui appunto la positività al testosterone riscontrata a proposito di Paul Pogba.

Lo showman ha dunque evidenziato come il francese non abbia mai davvero inciso dal suo ritorno a Torino, da qui la considerazione che una sua eventuale prolungata assenza non peserebbe troppo nelle rotazioni dei bianconeri che hanno praticamente sempre fatto a meno di lui.

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo della Juventus, ha dichiarato che il club attenderà gli esiti delle controanalisi (previsto per il 5 ottobre) e che dopo valuterà il da farsi insieme all'agente del giocatore. In caso di squalifica il rapporto tra il francese e la società dovrebbe chiudersi in anticipo.

Il Napoli è una delle favorite alla vittoria del campionato insieme a Milan e Inter

Bonolis ha poi parlato del campionato in corso e della lotta scudetto: "Il Napoli è in lotta, si sta un po' ricostruendo con un nuovo allenatore. La Juventus non ha le coppe che può essere una benedizione o una maledizione, perché ti può fare calare la concentrazione. Ci sono anche le romane che hanno fatto un bel mercato" ha dichiarato parlando delle possibili rivali dell'Inter per la lotta al titolo.

Secondo il conduttore tv i bianconeri sono dunque da inserire nella possibile lotta scudetto ma il fatto di non avere le coppe alla lunga potrebbe non rivelarsi un vantaggio bensì un 'problema' legato ad una concentrazione rispetto al consueto che potrebbe venire meno essendoci meno impegni da affrontare.

Anche le società romane potrebbero giocarsi il campionato

Bonolis ha inserito anche le romane nella lotta per il titolo. Roma e Lazio non hanno iniziato nel migliore dei modi avendo totalizzato sin qui 4 e 3 punti in 4 incontri: i giallorossi hanno finalmente abbracciato la coppia Dybala-Lukaku spazzando via l'Empoli con un netto 7-0 (doppietta dell'argentino e primo gol del belga), la Lazio invece ha vinto il big match di Napoli ma nelle altre tre occasioni si è sempre arresa (l'ultima 1-3 in casa proprio della Juventus) perdendo anche con compagini sulla carta inferiori come Genoa e Lecce.