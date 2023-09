Nelle ultime ore sta facendo rumore un'intervista rilasciata a Sport Mediaset da Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus che ha parlato della brusca separazione avuta in questa estate con il club bianconero. Di quanto sta accadendo con Bonucci e Paul Pogba ha voluto inoltre dire la propria opinione ai microfoni di 1 Football Club l'ex calciatore Davide Lanzafame.

Juventus, Bonucci al contrattacco: 'Sentite cose non vere da parte dell'allenatore, mi hanno umiliato dicendo che sarei stato un ostacolo'

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus passato nella sessione estiva di mercato da poco conclusa all'Union Berlino, è tornato a parlare del suo addio al club bianconero.

Bonucci, intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, ha dunque rivelato: "Il 13 luglio Giuntoli e Manna mi hanno comunicato, venendo a casa mia, che non avrei più fatto parte della rosa della Juventus e che la mia presenza in campo avrebbe ostacolato la crescita della squadra. Questa è stata l'umiliazione che ho subito dopo 500 e passa partite in bianconero".

Bonucci ha poi aggiunto sulla vicenda: "Ho apprezzato la solidarietà di tanti giocatori, anche attuali, della Juve e di altre società". Il difensore italiano ha poi sottolineato di aver letto e sentito dire cose non vere sia da parte della Juventus che dal suo tecnico Massimiliano Allegri, con il quale Bonucci non sarebbe mai andato davvero d'accordo.

Lo stesso centrale difensivo ha infatti evidenziato di non aver ricevuto comunicazioni ne a ottobre ne a febbraio inerenti una sua possibile dismissione dalla Juventus al termine della stagione. Secondo il classe '87 anzi, il club gli avrebbe proposto verso gli ultimi giorni di maggio di fare il quinto difensore della linea arretrata, fungendo anche da chioccia per i giovani calciatori bianconeri.

Juventus, Lanzafame: 'Per esprimerci su quanto sta accadendo con Bonucci bisognerebbe conoscere i dettagli della vicenda'

Di quanto sta accadendo tra la Juventus e Leonardo Bonucci ha parlato a 1 Football Club anche Davide Lanzafame. Questo quanto dichiarato dall'ex calciatore: "Sono situazioni personali molto delicate e particolari.

Per quanto riguarda Leo, che tra l’altro ho avuto la fortuna di avere come compagno, credo che la storia sportiva e di vita avuta a Torino sia indelebile. Una storia di successi. Su quel che sta accadendo con la Juve sono cose particolari su cui dovremmo conoscere i dettagli per poterci esprimere". Lanzafame ha poi concluso il suo intervento parlando di quanto sta accadendo a Paul Pogba, calciatore fermato per essere stato trovato positivo al doping dopo Juventus-Udinese e sottolineando come qualora la sua squalifica venisse confermata, comporterebbe sia un danno d'immagine al club bianconero sia economico, in quanto la Juve ha investito tanto per riportarlo in Italia.