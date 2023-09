La situazione riguardante il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus sembra essere incerta, nonostante abbia un contratto in vigore fino al 2025. Emergono segnali che indicano la possibilità di una separazione anticipata se la squadra non dovesse raggiungere almeno la qualificazione alla Champions League. Inoltre, non è escluso che si possano verificare cambiamenti improvvisi nel corso dei prossimi mesi se la situazione dovesse non essere ideale e la Juventus fosse lontana dai primi quattro posti che significano qualificazione alla massima competizione europea.

Massimiliano Allegri potrebbe essere sostituito da Zidane sulla panchina della Juventus

In questo contesto, si è parlato di Zinedine Zidane come possibile successore di Allegri alla guida della Juventus. Zidane ha un legame speciale con il club torinese, essendoci cresciuto come giocatore dal 1996 al 2001. Un'esperienza alla Juve sarebbe gradita al tecnico francese, che avrebbe la possibilità di lavorare con un progetto sportivo interessante con tanti giovani di qualità da valorizzare. Non è l'unico nome valutato dalla società bianconera per la panchina in caso di esonero di Massimiliano Allegri. Piacciono infatti anche altri due tecnici attualmente senza società. Parliamo di Antonio Conte e Igor Tudor, reduci rispettivamente da esperienze professionali al Tottenham e all'Olympique Marsiglia.

Evidentemente il palmares di Zidane è diverso ai primi due menzionati, spiccano infatti 3 Champions League oltre a Mondiali per Club e Supercoppe Europee. Potrebbe essere però ideale per un nuovo progetto sportivo il tecnico Conte, come ha dimostrato nella stagione 2011-2012 quando ha ricostruito una squadra vincente che ha proseguito nei successi con Massimiliano Allegri dal 2014.

Massimiliano Allegri ha confermato l'interesse dall'Arabia Saudita nel recente calciomercato estivo

Nel corso di una recente intervista alla Domenica Sportiva, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha condiviso il suo punto di vista sul suo mancato trasferimento in Arabia Saudita e ha discusso del futuro del club torinese.

Allegri ha spiegato che ha scelto di non accettare un trasferimento in Arabia Saudita perché crede che la Juventus abbia un futuro luminoso. Ha sottolineato la presenza di giovani talenti nel club, tra cui Fagioli, Yildiz e Iling, che potrebbero essere parte integrante del successo futuro della squadra. Ha enfatizzato la giovane età dei giocatori e la loro promettente prospettiva di crescita.

L'obiettivo principale di Allegri per la Juventus è ottenere una posizione nei primi quattro posti in classifica, ma ha anche evidenziato che il club ha il potenziale per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi grazie ai giovani talenti che stanno emergendo.