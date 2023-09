Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato nella sua rubrica dedicata alla Juventus su Calciomercato.com di quanto fatto dai bianconeri in sede di calciomercato e di quelle che potrebbero essere le ambizioni della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Sullo stesso argomento ha scritto su un editoriale pubblicato da Tmw il giornalista Niccolò Ceccarini.

Juve, Chirico: "Il mercato non è stato fatto e l'obiettivo della squadra come ha detto Allegri è il quarto posto"

Marcello Chirico, giornalista sportivo, è tornato a fare il punto su quanto fatto dalla Juventus in sede di calciomercato: "Il mercato la Juve non l'ha fatto.

E' arrivato Weah ed è tornato Milik, è tornato dal prestito McKennie e Cambiaso cosi come Nicolussi Caviglia. Poi tredici giocatori sono andati in prestito tra cui compare anche Paredes che poi è andato alla Roma. Venduti sono Kulusevski e Zakaria, dunque quanto è stato il risparmio della Juventus? Secondo i miei calcoli intorno agli 80 milioni". Queste le parole con cui ha esordito Chirico nella sua rubrica su calciomercato.com, nella quale ha poi parlato degli obiettivi stagionali che Juventus potrebbe seguire: "Io mi domando, questa rosa cosa potrà fare in questo campionato? lo ha detto lo stesso Allegri, ha parlato di quarto posto e non ha nominato lo scudetto perché obiettivamente Napoli, Inter e Milan sono più avanti.

Quindi la Juventus deve assolutamente prendere il quarto posto perché deve tornare in coppa e incassare gli introiti che porterà una Champions League più ricca che mai. La Juventus quindi deve guardarsi da rivali come Roma, Lazio e Atalanta, con le altre tireremo la linea come dice Allegri a dicembre". Chirico ha poi concluso la sua rubrica, parlando delle polemiche che si sono scatenate a seguito nel rigore non concesso dal fischietto Di Bello al Bologna in occasione della partita con la Juventus: "Premetto che il rigore non dato al Bologna c'era e che non mi interessa se Rocchi sospenderà o meno Di Bello, vorrei soffermarmi sull'episodio non fischiato Chiesa, in quanto c'è una differenza tra una carica spalla a spalla ed una tra spalla e schiena.

Chiesa è stato affossato in area di rigore".

Juventus, Ceccarini: "Il prossimo mercato sarà il primo dell'era Giuntoli"

Di quanto fatto dalla Juventus nella sessione estiva di calciomercato ha parlato anche il giornalista Niccolò Ceccarini che tramite un editoriale pubblicato su Tmw ha scritto: "Non ci sono stati acuti da parte della Juventus ma d’altra parte era tutto previsto.

L’obiettivo era abbassare il monte ingaggi e piazzare gli esuberi. In più sono arrivati altri soldi dalle cessioni anche di alcuni giovani come Rovella. Il vero mercato sarà quello dell’anno prossimo, il primo dell’era Giuntoli. Nel frattempo l’obiettivo è il ritorno in Europa".